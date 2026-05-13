Колишній народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко , якого підозрювали у державній зраді, після угоди зі слідством перебуває на свободі в Україні, повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

За даними видання, Христенко залишається під охороною та «жорстким контролем» Служби безпеки України.

Джерела розповіли, що здоров’я екснардепа суттєво погіршилося під час його перебування в СІЗО.

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«Він мав серйозне захворювання хребта, що вимагало постійного руху та багатогодинних піших прогулянок вдень, які неможливо було забезпечити в умовах СІЗО», — пояснив неназваний співрозмовник.

Джерело додало, що Христенко піддавався «інтенсивним допитам» у Головному слідчому управлінні СБУ. Часто це робив особисто начальник управління СБУ Андрій Швець, сказав співрозмовник.

Як зазначає УП, СБУ відмовилась від коментарів у справі із формулюванням: «Нічим не зможемо допомогти».

У грудні 2025 року Печерський суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості Христенка. Пресслужба суда не вказала, коли саме була затверджена угода та яке покарання отримав нардеп.

Справа Федора Христенка

Перед початком повномасштабного вторгнення Федір Христенко виїхав з України й жив в ОАЕ. 21 липня 2025 року, в той день, коли правоохоронці провели десятки обшуків у співробітників Національного антикорупційного бюро, Христенку повідомили про підозру. 13 серпня його оголосили в розшук.

Слідство вважає, що ФСБ РФ завербувала Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. СБУ називала нардепа «зв’язковим» загиблого від вибуху в Москві колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський) та повідомляла, що він мав тісні контакти з резидентом ФСБ та «смотрящим» за так званою «ДНР» Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський).

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За даними розслідування, нардеп перебував у тісних стосунках з представниками керівництва НАБУ. Зокрема з одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого підозрювали у веденні бізнесу з РФ та контактах з росіянами.

У СБУ також повідомляли, що під час слідчих заходів за місцем проживання Христенка знайшли матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію.

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За даними української спецслужби, серед персональних карток були дані на Руслана Магамедрасулова. Також була анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.

6 вересня 2025 року СБУ та ОГП затримали Христенка на території України. Тоді видання Дзеркало тижня з посиланням на джерела повідомило, що нардепа передали Україні з ОАЕ за політичною домовленістю на найвищому рівні, а не екстрадували згідно з міжнародно встановленою процедурою.