Найкраще з іноземних лідерів українці ставляться до Макрона — результати опитування

26 серпня, 13:56
Президент Франції Еммануель Макрон здобув найбільше симпатій українців (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франції Еммануель Макрон здобув найбільше симпатій українців (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Опитування, проведене Rating Group, показало, що найбільш позитивним є ставлення українців до президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це йдеться у повідомленні Rating Group у середу, 26 серпня.

Із 4 до 9 серпня 2026 року Rating Group провела загальнонаціональне репрезентативне опитування про ставлення до деяких світових лідерів і країн. Зокрема було поставлено запитання:

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  • Як українці ставляться до низки лідерів світу?
  • Які країни вважають дружніми та ворожими відносно України?
  • Як сприймають мешканців країн-сусідів?

Найбільше симпатій зібрав президент Франції Еммануель Макрон — про позитивне ставлення до нього заявили 79% опитаних. За ним йшли канцлер ФРН Фрідріх Мерц (64%) та президент Туреччини Реджеп Ердоган (61%).

Rating Group
Фото: Rating Group

До польського прем'єра Дональда Туска позитивно ставились 45%, негативно — 35%. Майже так само розподілилися й думки про прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра: позитивно — 33%, негативно — 34%.

Щодо новопризначеного прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, то 45% заявили про позитивне ставлення, про негативне — лише 7%, при цьому третина (35%) відповіли, що не знають його.

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Найгіршим виявилося ставлення до російського та білоруського диктаторів: 97% для Володимира Путіна і 90% — для Олександра Лукашенка.

Rating Group
Фото: Rating Group

Найбільш дружніми до України, на думку респондентів, є Велика Британія (80%), Литва (77%), Франція (81%), Німеччина (77%), Молдова (68%). Найбільш ворожими — держава-агресор РФ (97%) та Білорусь (83%).

Щодо позиції Китаю, то її українці оцінили переважно як негативну: 53% заявили, що ставлення КНР до України є ворожим.

Rating Group
Фото: Rating Group

Більшість українців ставиться до мешканців сусідніх країн тепло або нейтрально. Винятками є Росія та Білорусь.

Серед країн-сусідів найбільш тепле ставлення українці висловили до мешканців Молдови (55% — тепле, 39% — нейтральне), Туреччини (45% — тепле, 48% — нейтральне) та Болгарії (43% — тепле, 48% — нейтральне).

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До мешканців Польщі українці найчастіше мають тепле (36%) або нейтральне ставлення (39%). Водночас помітна частина (24%) має холодне сприйняття. Подібним є й ставлення до мешканців Угорщини.

Щодо РФ та Білорусі (91% та 70% — холодне ставлення), то загалом ставлення до їхніх мешканців суттєво погіршилось: за даними Rating Group, чотири роки тому до мешканців Росії дуже холодно ставилися 56% українців, ще 25% -- просто холодно. Наразі дуже холодно до росіян ставляться 81% українців, холодно — ще 10%.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Опитування Реджеп Тайіп Ердоган Еммануель Макрон Фрідріх Мерц

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