Раніше Сергій Ребров розповідав, що саме Андрій Єрмак був ініціатором його повернення на посаду головного тренера національної команди (Фото: Андрій Єрмак / Telegram)

Колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за екскерівника Офісу президента (ОП) України Андрія Єрмака .

Про це у п’ятницю, 15 травня, повідомили керівник команди розслідувань Української правди (УП) Михайло Ткач, а також журналісти проєкту Радіо Свобода Схеми.

«За інформацією джерел УП у політичних колах, колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Андрія Єрмака», — написав Ткач.

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Журналісти проєкту Схеми нагадали, що раніше в інтерв'ю ютуб-каналу Бомбардир Ребров розповідав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

«Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну», — зазначав Ребров.

Також він вказував на багаторічну дружбу з Єрмаком.

«Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії», — розповідав Ребров.

У квітні 2026 року Сергій Ребров пішов у відставку на тлі критики через непотрапляння України до фінального етапу Чемпіонату світу 2026.

Журналісти проєкту Схеми повідомили, що на дзвінки та повідомлення він наразі не відповів.

Таким чином, загалом сума внесеної за Андрія Єрмака застави наразі складає близько 44,5 мільйонів гривень із призначених Вищим антикорупційним судом (ВАКС) 140 мільйонів.

Справа Андрія Єрмака — головне

11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

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Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Інфографіка: NV

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Станом на вечір 14 травня за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака було внесено 14 501 410,68 гривень застави із визначених судом 140 мільйонів.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач з посиланням на джерела в політичних колах зазначив, що «Банкова включила для вирішення цього питання весь адмінресурс», але «мало хто хоче підставлятися».