Справа про підрив Північних потоків: адвокати українця Журавльова закликали Зеленського втрутитися

Український дайвер Володимира Журавльов (в центрі) у супроводі польської поліції в будівлі суду у Варшаві, Польща, 1 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Юридична компанія Катеринчук, Моор та партнери закликала Україну долучитися до захисту Володимира Журавльова в Хорватії, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву Північних потоків .

Відповідну заяву фірма оприлюднила на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 1 вересня.

Юридична компанія зазначила, що 4 вересня у Хорватії відбудеться вирішальне судове засідання щодо екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова. Німецька прокуратура ініціювала видачу на підставі європейського ордера на арешт, звинувачуючи його у причетності до підриву Північних потоків у Балтійському морі.

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Адвокати Журавльова наголошують, що ця справа є «принциповим тестом на здатність держави захищати своїх громадян за кордоном в умовах повномасштабної війни».

Вони нагадали, що раніше завдяки злагодженій роботі українських та польських захисників суд в Польщі вже відхилив аналогічний запит Німеччини щодо Журавльова. Однак, як зазначили адвокати, затримання в Хорватії знову створює пряму загрозу для його свободи та безпеки.

На засіданні 4 вересня захист очікує участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, міністра юстиції Дениса Маслова та омбудсмана Дмитра Лубінця.

«Практика провідних світових держав доводить: за життя та свободу співгромадян мають боротися перші особи країни. Яскравим прикладом сучасної ефективної дипломатії стало безпосереднє залучення президента США Дональда Трампа до звільнення з Росії колишнього американського морського піхотинця Роберта Ґілмана, якого вдалося повернути додому 11 серпня 2026 року», — кажуть адвокати.

Захист наголосив, що сьогодні подібний рівень суб'єктності має продемонструвати й Україна. Зокрема, адвокати зауважили, що участь та особиста увага президента Володимира Зеленського до справи Журавльова стане потужним сигналом усій міжнародній спільноті про те, що Україна ніколи не залишає своїх громадян напризволяще, де б вони не перебували та перед якими б викликами не опинилися.

19 серпня Журавльова затримали у Хорватії прямо на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів. За даними ЗМІ, він був консультантом фільму про диверсію на Північних потоках.

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20 липня суд у Хорватії обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Журавльова. Адвокат зазначив, що письмове рішення слідчого судді буде оскаржене.

Вибухи на Північних потоках і затримання українців — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

27 серпня 2025 року німецькі видання Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Було видано ордери на арешт шести громадян України.

30 вересня 2025-го польська газета Rzeczpospolita повідомила, що в місті Прушкув затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює в причетності до вибуху на газопроводі Північний потік. Чоловік був у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич і прем'єр країни Дональд Туск виступали проти екстрадиції і заявляли, що видача Журавльова не відповідає національним інтересам Польщі.

У жовтні 2025 року суд у Варшаві відхилив запит про екстрадицію Журавльова і постановив звільнити його з-під варти.

Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку 2025 року, а восени того самого року екстрадували до Німеччини.

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1 липня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини офіційно висунула обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову. За версією слідства, він очолював групу із семи осіб, яка у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря.

Також німецька сторона заявила про український «державний слід» у справі про підрив російських газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2.

9 липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що наразі слідство не встановило жодних доказів причетності України, її органів влади чи посадових осіб до підриву Північних потоків.

24 липня Суспільне з посиланням на Миколу Катеринчука, українського адвоката Кузнєцова, писало, що суд над Сергієм Кузнєцовим розпочнеться в німецькому Гамбурзі орієнтовно 26 жовтня.