«Дуже багато питань». Ексміністра оборони Федорова викликали на засідання ТСК Ради

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради викликала колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання, заплановане на 31 серпня, для надання пояснень у межах дослідження інформації щодо операції Мідас .

Про це у вівторок, 25 серпня, заявив голова ТСК та народний депутат Олексій Гончаренко.

«У комісії зʼявилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді», — зазначив він у своєму дописі у Telegram.

Реклама

Гончаренко також опублікував лист до Федорова, у якому зазначається, що «ТСК здійснює встановлення обставин та можливих фактів порушення антикорупційного законодавства України під час прийняття рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаних з використанням публічних коштів, державного майна та інших ресурсів під час дії воєнного стану».

Фото: Гончаренко / Telegram

Підкреслюється, що присутність Федорова «необхідна для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції Мідас, оприлюдненої на офіційному сайті НАБУ 11.11.2025».

Гончаренко уточнив, що засідання відбудеться о 13:00 31 серпня у приміщенні Київської міської ради.

Інфографіка: NV

19 серпня НАБУ та САП заявили про проведення операції Форест Гамп. Правоохоронці викрили діяльність організованої групи, до якої можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати, посадовці Офісу президента та інші особи.

Підкреслювалося, що НАБУ та САП у межах спецоперації з протидії корупції на найвищому рівні викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній було введено в легальний обіг для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас.

Справа Тимура Міндіча — що відомо

10 листопада 2025 року детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, у компанії Енергоатом, а також у Германа Галущенка, який тоді був міністром юстиції (і ексміністром енергетики). За кілька годин до обшуків Міндіч виїхав з України.

Реклама:

НАБУ повідомило, що під час операції Мідас було виявлено корупційну схему впливу на НАЕК Енергоатом і вимагання у контрагентів компанії відкатів на суму 10−15% від вартості контрактів.

П’ятьох фігурантів справи затримали та заарештували з можливістю застави. Серед них були колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки компанії Енергоатом Дмитро Басов і працівники «бек-офісу», де, за даними слідства, відмивали гроші.

13 листопада Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти бізнесменів Міндіча та Олександра Цукермана.

Інфографіка: NV

21 грудня Українська правда написала, що Міндіч перебуває в Ізраїлі, і опублікувала відповідне фото.

26 січня 2026 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що НАБУ і САП подали документи до Інтерполу для оголошення в розшук Міндіча і Цукермана.

20 травня стало відомо, що Тимур Міндіч 14 травня подав позов до Касаційного адміністративного суду проти президента Володимира Зеленського. Зокрема, бізнесмен звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати указ президента України від 13 листопада 2025 року № 843/2025, яким щодо нього було запроваджено санкції.

21 травня повідомлялося, що позов проти президента Зеленського заради скасування указу РНБО про введення проти себе персональних санкцій подав і Цукерман. Справу за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня — наступного дня після подання аналогічного позову Міндіча.