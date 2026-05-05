Продовжував антиукраїнську пропаганду навіть із СІЗО. Дубінському повідомили нову підозру у держзраді

Нардеп Олександр Дубінський під час засідання суду 14 жовтня 2025 року (Фото: Суспільне Новини / Станіслав Свирид)

Правоохоронці повідомили про нову підозру у державній зраді у умовах воєнного стану чинному народному депутату Олександру Дубінському . За даними ДБР та Офісу генпрокурора , нардеп, який наразі перебуває під вартою, продовжував поширювати антиукраїнську пропаганду навіть із СІЗО.

Правоохоронці не вказують ім'я нардепа, але судячи з матеріалів справи, йдеться про Дубінського.

Слідство встановило, що підозрюваний налагодив механізм підготовки та публікації матеріалів у Telegram, Facebook та YouTube через адвокатів, які приносили йому ноутбуки нібито для роботи.

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Він записував тексти та відео, залишав інструкції щодо розміщення контенту, а після виходу матеріалів з СІЗО вони передавалися адміністратору його інформаційних ресурсів — цивільній дружині депутата, яка зараз перебуває в Барселоні, йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, у 2021−2022 роках вона та матір Дубінського придбали у Барселоні дві квартири загальною вартістю близько 400 тисяч євро. Основна частина коштів, за попередніми даними, надходила від громадянок РФ, роль яких у фінансуванні ще перевіряє слідство. Молодша з них закінчила престижний московський університет, працювала в адміністрації президента РФ, а також могла бути пов’язана зі Службою зовнішньої розвідки, додали правоохоронці.

За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, публікації Дубінського шкодять державній та інформаційній безпеці України.

Справа Дубінського про держзраду — що відомо

13 листопада 2023 року СБУ повідомила, що зібрала докази для оголошення підозри в держзраді Дубінському. За даними слідства, він поширював фейки щодо вищого військово-політичного керівництва України, зокрема, щодо нібито втручання високопосадовців у президентські вибори у США 2019 року.

У спецслужбі заявили, що нардеп під позивним Буратіно входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу збройних сил Росії — ГРУ.

Дубінському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

3 серпня 2023 року правоохоронці провели обшуки у нардепа. Йому повідомили про нову підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. 6 листопада 2023-го Печерський райсуд Києва відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт.

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Також Дубінського підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон.