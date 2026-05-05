Продовжував антиукраїнську пропаганду навіть із СІЗО. Дубінському повідомили нову підозру у держзраді
Нардеп Олександр Дубінський під час засідання суду 14 жовтня 2025 року (Фото: Суспільне Новини / Станіслав Свирид)
Правоохоронці повідомили про нову підозру у державній зраді у умовах воєнного стану чинному народному депутату Олександру Дубінському. За даними ДБР та Офісу генпрокурора, нардеп, який наразі перебуває під вартою, продовжував поширювати антиукраїнську пропаганду навіть із СІЗО.
Правоохоронці не вказують ім'я нардепа, але судячи з матеріалів справи, йдеться про Дубінського.
Слідство встановило, що підозрюваний налагодив механізм підготовки та публікації матеріалів у Telegram, Facebook та YouTube через адвокатів, які приносили йому ноутбуки нібито для роботи.
Він записував тексти та відео, залишав інструкції щодо розміщення контенту, а після виходу матеріалів з СІЗО вони передавалися адміністратору його інформаційних ресурсів — цивільній дружині депутата, яка зараз перебуває в Барселоні, йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, у 2021−2022 роках вона та матір Дубінського придбали у Барселоні дві квартири загальною вартістю близько 400 тисяч євро. Основна частина коштів, за попередніми даними, надходила від громадянок РФ, роль яких у фінансуванні ще перевіряє слідство. Молодша з них закінчила престижний московський університет, працювала в адміністрації президента РФ, а також могла бути пов’язана зі Службою зовнішньої розвідки, додали правоохоронці.
За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, публікації Дубінського шкодять державній та інформаційній безпеці України.
Справа Дубінського про держзраду — що відомо
13 листопада 2023 року СБУ повідомила, що зібрала докази для оголошення підозри в держзраді Дубінському. За даними слідства, він поширював фейки щодо вищого військово-політичного керівництва України, зокрема, щодо нібито втручання високопосадовців у президентські вибори у США 2019 року.
У спецслужбі заявили, що нардеп під позивним Буратіно входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу збройних сил Росії — ГРУ.
Дубінському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
3 серпня 2023 року правоохоронці провели обшуки у нардепа. Йому повідомили про нову підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. 6 листопада 2023-го Печерський райсуд Києва відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт.
Також Дубінського підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон.