Хмара на таємному засіданні комітету розповів план війни, Драпатий готує кадрові зміни — інтерв'ю з Костенком

18 серпня, 06:43
NV Преміум
Головком ЗСУ Михайло Драпатий та в.о. міністра оборони Євгеній Хмара (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Головком ЗСУ Михайло Драпатий та в.о. міністра оборони Євгеній Хмара (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Автор: Олексій Тарасов

Секретар Комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV - про план війни в.о. міністра оборони Євгенія Хмари, голосування у Верховній Раді за його призначення міністром та кадрові рішення головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

 — У Міноборони досі тимчасовий виконувач обов’язків — Євген Хмара, який очолював підрозділ Альфа у СБУ і несподівано для себе опинився у кріслі міністра оборони. Які очікування у вас від 18 серпня? Міноборони — одне з ключових міністерств під час війни.

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— Поки що немає подання від президента (станом на 16:00 17 серпня — Ред.). Ми розуміємо і знаємо, що, згідно з Конституцією, президент має подавати подання до Верховної Ради, вона окремо має голосувати за міністра. Він повинен мати виступ, відповісти на запитання народних депутатів. Поки що цього подання немає.

Теги:   Інтерв'ю NV Радіо NV Євгеній Хмара Михайло Драпатий Роман Костенко

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