Зеленський призначив нового тимчасового виконувача обов’язків голови Держприкордонслужби

Про це йдеться в указах № 836/2026 та № 837/2026 Зеленського від 31 серпня.

Ченчик став другим тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ з початку року після Валерія Вавринюка, якого призначили в січні на тлі корупційної справи в Держприкордонслужбі.

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Згідно з офіційною біографією, Вадим Ченчик родом із Черкаської області. Освіту здобував у Національному університеті Львівська політехніка, Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та Харківському національному педагогічному університеті.

У різні роки Ченчик проходив службу у 23-й окремій аеромобільній бригаді, Оршанецькому навчальному прикордонному загоні та Харківському прикордонному загоні. Також обіймав керівні посади у Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Ченчик також був начальником Мостиського та Мукачівського прикордонних загонів Західного регіонального управління ДПСУ, а з вересня 2019 року обійняв посаду заступника голови Державної прикордонної служби України.

У січні тодішній очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ. Клименко додав, що після нетривалої реабілітації Дейнеко стане командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

30 січня ВАКС обрав запобіжні заходи особам, яких підозрюють в організації схеми систематичного одержання хабарів. Імен посадовців не називали, але за даними ЗМІ, йшлося про Сергія Дейнека та начальника відділу прикордонної служби Соломоново Олександра Марущака.

4 лютого за Дейнеку, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, внесли заставу 10 млн грн.

6 лютого речник Держприкордонслужби Сергій Демченко повідомив, що Дейнеку звільнили з військової служби за рішенням військово-лікарської комісії. Його визнали непридатним.