Довіра до Зеленського знизилася до 58% - опитування

Про це свідчать дані опитування від КМІС, проведеного 20−27 квітня.

Згідно з опитуванням, 58% українців довіряють президенту, не довіряють — 36%. Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився.

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Так, частка тих, хто довіряє Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка тих, хто не довіряє - зросла з 32% до 36%.

Зазначається, що серед 58%, які довіряють Зеленському, 25% «повністю» довіряють і 33% довіряють «скоріше», а серед тих, хто не довіряє йому, 18% «зовсім» не довіряють і 18% не довіряють «скоріше».

Також соціологи цікавилися, яким українці бачать майбутнє Зеленського після війни.

Інфографіка: КМІС

28% опитаних сказали, що хочуть бачити Зеленського президентом і після війни (на початку жовтня 2025 року таких було 25%), ще 16% (стільки ж було раніше) вважають, що він може просто залишитися в політиці як голова партії або народний депутат.

Водночас 30% (у жовтні 2025 року було 36%) переконані, що Зеленський має піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України за кордоном або просто на особистих питаннях), а 15% вважають, що він має зазнати кримінального переслідування (стільки ж було в жовтні 2025 року).

Серед тих, хто «повністю» довіряє, більшість (70%) хочуть бачити Зеленського й далі президентом. А вже серед тих, хто «скоріше» довіряє, бачити його президентом і далі готові лише 28%.

Водночас серед тих, хто «скоріше» не довіряє, більшість (62%) вважають, що він має піти з політики, але водночас відносно небагато (15%) наполягають, що він має зазнати кримінального переслідування. Водночас серед тих, хто «зовсім» не довіряє, більшість (64%) наполягають саме на кримінальному переслідуванні.

Дослідження проводилося з 20 по 27 квітня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1005 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, що підконтрольні уряду України. До вибірки не включали мешканців територій, що тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.