Детонація боєприпасів у Милій: політолог звернув увагу на те, що влада не називає власника складу

Політолог Ігор Рейтерович в інтерв’ю Radio NV звернув увагу на те, що, на відміну від аналогічного випадку у Вишгороді, влада не називає власника складу боєприпасів у Милій Київської області.

«Мені здається, що ключове питання, яке зараз виникає у багатьох людей, які дивляться за розвитком цієї ситуації, це все ж таки питання, у підпорядкуванні кого цей склад знаходився. Наприклад, у Вишневому вже в другій половині дня була інформація, і вона потім була підтверджена, що це був склад Укроборонпрому. Тобто є конкретна структура, яка відповідає за те, що там відбулося. І ми знаємо, що там потім були кадрові зміни, і, я так розумію, якісь кримінальні справи, мабуть, відкриті. … Зараз [минуло] два дні і до сих пір [відповіді на] питання, кому належав цей склад, немає», — заявив Рейтерович в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що реакція Генштабу Збройних сил України була правильною, вивіреною та чіткою, але в цій заяві не йдеться про те, що це був склад Сил оборони України.

За словами політолога, склад також міг належати Укроборонпрому або Міноборони.

«Є ще одна версія, про яку ніхто не говорить, але питання з цього приводу вже ставлять. А чи не була це якась приватна історія? Тобто в нас є дуже багато компаній, які виготовляють зброю, які працюють на оборону, але вони є приватними. Держава в них купує, починаючи від дронів і закінчуючи, умовно кажучи, снарядами і іншими речами. І от виникає питання, чи не був це якийсь приватний склад. Тоді, очевидно, що реакція повинна бути набагато жорсткішою. І не треба боятися, мабуть, називати тоді назву цієї компанії, якщо виявиться, що це саме вона. Тут не можна такі речі приховувати, оскільки це є вже суспільно важлива інформація», — додав Рейтерович.

Він звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський «дуже обережно цю тему обійшов», а прем'єр-міністр Сергій Корецький сказав про це «розпливчасто».

«Це при тому, що уряд правильно зібрався, приймає всі необхідні рішення, робота ведеться. Питань особливо, мені здається, немає, принаймні поки що. Правоохоронці кажуть, що вже опитують свідків і займаються іншими речами. Але не називається, хто до цього може бути причетний. Я дуже сподіваюся, що ми це почуємо, тому що якщо цієї інформації не буде, це ж породить безліч конспірологічних теорій, які нам точно не потрібні під час війни», — сказав політолог.

Удар РФ і вибухи в селі Мила — головне

28 серпня в селі Мила Бучанського району Київської області росіяни завдали удару по місцю зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів Сил оборони, повідомив президент Володимир Зеленський. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа та почалася детонація.

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Вранці 30 серпня Зеленський повідомив, що кількість загиблих у селі Мила зросла до 38 людей. Він також стверджував, що постраждали 20 людей, серед яких двоє дітей, а четверо вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 34 загиблих — мешканці пансіонату для літніх людей Добрий дім.

Ввечері 30 серпня голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що кількість постраждалих у Милій зросла до 52, серед поранених п’ятеро дітей, дев’ять людей залишаються в лікарнях.

Президент України доручив правоохоронним органам провести розслідування того, чому боєприпаси зберігали поруч із цивільними будинками. Зеленський зазначив, що це вже другий такий випадок після детонації у Вишневому, і наголосив, що такі інциденти є неприпустимими.