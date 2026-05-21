«Наша черга творити візерунок»: Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

21 травня, 10:44
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у День вишиванки, 21 травня 2026 року (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у День вишиванки, 21 травня 2026 року (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки, який цьогоріч відзначають 21 травня.

«Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком», — написав Зеленський у соцмережах.

Він додав, що українці щодня вишивають свої вишиванки власноруч, обороняючи дім та відбудовуючи зруйноване. Україна зберігає пам’ять і будує своє незалежне майбутнє, додав президент.

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День вишиванки в Україні святкують щороку у третій четвер травня. Це міжнародне свято, започатковане у 2006 році. Цього дня українці у всьому світі традиційно одягають вишиванки на знак єдності, організовують масштабні акції та флешмоби.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   День вишиванки Володимир Зеленський Вишиванки

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