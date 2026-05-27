Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників із Днем Сил спеціальних операцій . Він наголосив, що ССО – це одна з найбільш ефективних складових захисту України.

«Точні операції та завжди важливі результати для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку й професіоналізм у боротьбі за Україну. Україна тримається завдяки тим, хто бився і б'ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України», — написав президент у середу, 27 травня, у соцмережах.

Реклама

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що бойових шлях воїнів ССО — це «літопис унікальних завдань», які вже ввійшли в історію військового мистецтва.

«Від запеклих боїв за Донецький аеропорт і Бахмут до зухвалих десантів у Чорному морі, звільнення острова Зміїний та Кінбурнської коси. Скрізь ворог відчував ваш фірмовий почерк — діяти непомітно, жалити нещадно, стояти непохитно. Для мене велика честь знати багатьох із вас особисто, пам’ятати нашу бойову взаємодію та спільно наближати нашу перемогу. Завжди впевнений у кожному з вас. Дякую за характер, витримку та безумовну професійність усьому особовому складу ССО. Вічна пам’ять воїнам, які повернулися з бойових завдань на щиті», — написав Буданов.

Фото: 8-й полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича, 3-й окремий полк СпП ім. князя Святослава Хороброго, 73-й морський центр ССО України, 1-й загін окремого полку зв’язку ССО, 144-й Центр Сил спеціальних операцій, 6-й полк ССО Рейнджер.

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Фото: Володимир Зеленський / Telegram