«Демократія не може бути заручницею Росії». Федоров закликав провести вибори в Україні

Федоров заявив, що влада має бути підзвітною суспільству навіть під час війни (Фото: FEDOROV / Telegram)

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив про потребу проведення виборів в Україні. Про це він сказав у вівторок, 18 серпня, під час відеозвернення, яке опублікував на своєму YouTube-каналі.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

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«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

Він наголосив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного глави Міноборони під час війни, а також закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

За словами Федорова, оборонна політика держави не може перебувати у стані тимчасовості, оскільки Україна щодня бореться за своє існування. Водночас він наголосив, що питання виходить за межі однієї посади чи міністерства. На його думку, країна має визначити, як повинна функціонувати держава в умовах тривалої війни.

Окремо Федоров прокоментував протести проти своєї відставки, які тривають вже місяць.

«Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюють ті чи інші рішення. Чому одні реформи рухаються вперед, а інші блокуються. Чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами. Й особливо небезпечно, коли в суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а особиста лояльність до системи», — сказав він.

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