Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем Ахіллес, майор Юрій Федоренко з позивним Ахіллес в інтерв’ю Radio NV заявив, що доки Сили оборони не укомплектовані, справедлива демобілізація з армії неможлива.

«Неможливо зараз встановити чіткі терміни служби. Доки не налаштований процес приходу у війська і справедливого, рівномірного розподілу, щоб війська були боєздатні, могли відновлюватися. Щоб ці хлопці ходили не на 15 днів у відпустку, а могли провести з сім'єю протягом року два місяці. … Я до того, що доки немає комплекту військ, відтік і справедлива демобілізація не є можливими», — заявив Федоренко в ефірі Radio NV.

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За його словами, можливо укладати дворічні контракти на службу в армії, якщо війна закінчиться через два роки.

«Якщо війна затягнеться на довше, ми не зможемо, за моїм переконанням, відпустити цю всю кількість людей. Інакше ми не встоїмо», — додав командир бригади Ахіллес.

Плани про звільнення з армії та відстрочки від служби за контрактами Міноборони — що відомо

1 травня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

12 червня поетапне звільнення військових, які найдовше служать у Силах оборони та провели найбільше часу на передовій анонсувало Міноборони.

13 червня на той момент міністр оборони Михайло Федоров пояснив, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби.

Він зазначив, що для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби, але гарантований для всіх термін відстрочки становитиме півроку.

«Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою — півтора року. Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає три роки і сім місяців відстрочки», — розповів Федоров.

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Міністр наголосив, що ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби.

«Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби», — пообіцяв Федоров.

15 червня членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтерв'ю Radio NV наголосила, що анонсовані Міністерством оборони відстрочки від мобілізації не регулюються постановами уряду і для цього потрібні зміни до законодавства.

17 червня Федоров заявляв, що процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають на службі в Силах оборони з початку повномасштабного вторгнення або раніше розпочнеться вже з кінця осені.

14 липня Рада відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та весь склад уряду включно з Федоровим.

15 липня, підбиваючи підсумки роботи на посаді міністра оборони, Федоров заявив, що за цей час його команда встигла розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. 17 липня уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони.

20 липня Олександр Сирський, який на той момент ще був головнокомандувачем ЗСУ заявив, що з 12 червня, коли Міністерство оборони запустило нові контракти для військових, їх підписали лише 2 тисячі людей.

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7 серпня ЗМІ повідомили, що Хмара не має власної команди для роботи в Міноборони і, найімовірніше, не обиратиме заступників самостійно.