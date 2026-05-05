Голова ГО Українське об'єднання Мрія і очільник Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко в інтерв'ю Radio NV висловив думку, що для того, щоб провести в Силах оборони демобілізацію, потрібно або знаходити більше людей, або збільшувати використання роботів.

«Для того, щоб демобілізовувати якусь кількість людей, нам треба мобілізувати відповідну кількість людей, їх навчити і залишити там, тому що є ще СЗЧ, і так далі. Тобто нам потрібно, за наявності демобілізації, або роботизуватися (зараз воно настільки не виходить, не настільки розвинені технології), або знаходити людей», — заявив Гудименко в ефірі Radio NV.

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За його словами, людей можна знаходити всередині України та за кордоном, і варто переглянути їх пошук і там, і там.

«Я вважаю, що окрім того, що мобілізація має стати зрозумілою, чіткою, прозорою і нарешті - для всіх. Тому що, бляха-муха, я втомився в одному світі жити і за одні й ті ж самі 10 хвилин бачити повністю заповнені спортивні зали якимись качками (які, очевидно, кимось заброньовані, але, очевидно, зараз вони не на роботі); і одночасно дивитись відео про те, як у нас черговий скандал через те, що ТЦК перевищили свої повноваження. З цим треба наводити порядок. Я знаю, що така задача є, я знаю, що з такою задачею працюють», — сказав голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Гудименко також висловив думку, що потрібно залучати якомога більше іноземців з дружніх для України країн, які могли б воювати і, за необхідності, отримувати громадянство, «тому що демографічну кризу ніхто не скасовував».

«Мені б хотілося, щоб робочі місця все ж таки займали люди, які воювали за нас, а не просто приїхали сюди, тому що у них в країні гірше, ніж у нас зараз», — додав голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Заява Зеленського про реформу армії

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

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Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.

