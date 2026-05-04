Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому президент України Володимир Зеленський зробив гучні заяви про демобілізацію та підвищення зарплат військових саме зараз.

«Саме зараз вирішили цим (заявами про терміни служби та підвищення виплат військовим — ред.) перебити ці корупційні скандали, які є у нас в країні. Якщо навіть ці скандали стануть приводом для того, щоб покращити життя військовослужбовців… Так, скандали — це не добре, але ми розуміємо, що ми маємо цим скористатися і покращити життя наших військовослужбовців», — заявив Костенко в ефірі Radio NV.

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Він висловив сподівання, що ці заяви президент зробив не для того, щоб закрити питання щодо корупційних скандалів.

«Питання демобілізації, яке перший раз взагалі піднялося. Хоча до цього відверто говорили, що це неможливо під час війни, а тут скандали і все стало можливо відразу», — зауважив нардеп.

Заява Зеленського про реформу армії та нові «плівки Міндіча» — головне

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

Національне антикорупційне бюро ще не прокоментувало оприлюднені розмови.

Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7.

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На записі Міндіч скаржився Умєрову на недостатнє фінансування компанії Fire Point. У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність і правдивість оприлюднених матеріалів повинні бути встановлені правоохоронцями.

Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки в столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника турбує «Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому Міндічу, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та самому Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.

