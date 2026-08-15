Найбагатші урядовці країни. Скільки грошей і звідки потрапило в родинні гаманці найбільш заможних представників нового Кабміну — аналіз NV

15 серпня, 07:40
NV Преміум
NV вивчив декларації нових міністрів (зліва направо: Сергій Корецький, Олександр Кравченко, Віталій Кім та Денис Шмигаль) (Фото: колаж NV)

NV вивчив декларації нових міністрів (зліва направо: Сергій Корецький, Олександр Кравченко, Віталій Кім та Денис Шмигаль) (Фото: колаж NV)

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Автор: Єлизавета Галієва

NV вивчив декларації нового уряду за 2025 рік та визначив серед них шість найбільш фінансово успішних – за рівнем сімейних доходів та грошових активів. 

Всередині липня відбулося велике перезавантаження уряду, яке у всіх сенсах очолив Сергій Корецький, колишній голова правління НАК Нафтогаз України та новий прем'єр-міністр. Разом з ним у велику будівлю на київській вулиці Грушевського прийшли нові державні менеджери, а також повернулось декілька представників попередньої команди Юлії Свириденко.

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У будь-якому разі змін в урядовій команді стались суттєві, що сприяло рішенню NV традиційно розглянути декларації усіх представників нового Кабміну, які є у публічному доступі, аби з’ясувати, з якими активами та доходами вони розпочали свою роботу.

Як наслідок, NV виокремив шістьох найбільш заможних представників уряду Корецького.

У своїх оцінках редакція врахувала грошові активи, а також доходи, у тому числі подарунки, які прем'єр, віце-прем'єри та міністри (та члени їхні родин) задекларували за 2025 рік.

Теги:   Кабінет міністрів України Електронні декларації Сергій Корецький Денис Шмигаль Віталій Кім

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