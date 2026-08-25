Народні депутати від Народної ради після голосування за деклацію про державний суверенітет України, 16 липня 1990 року (Фото: Інститут Національної пам’яті)

Тарас Стецьків, який з 1990 року п'ять разів обирався до Ради, був радником прем'єра Леоніда Кучми, польовим командиром Помаранчевої революції та учасником Революції Гідності, розповів в інтерв'ю NV, як комуністи намагались проштовхнути "пустопорожню" Декларацію про державний суверенітет .

«Комуністи перебували в обороні і всіляко намагалися вихолостити те, що ми пропонували. Ще у квітні 1990-го, за місяць до першого засідання нової Верховної Ради, вони спробували перехопити ініціативу і затвердили на пленумі ЦК КПУ (Центрального комітету Компартії України — ред.) власний текст декларації про державний суверенітет. Його можна знайти в архівах — без сліз не прочитаєш: вихолощена, пустопорожня декларація», — заявив Стецьків в інтерв'ю NV.

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Він наголосив, що депутати від Народної ради «билися за кожне слово і кожну статтю», тому Декларація про державний суверенітет, ухвалена в липні 1990-го, кардинально відрізнялася від того, що пропонували комуністи.

16 липня 1990 року — Верховна Рада Української РСР проголосила Декларацію про державний суверенітет України. За це рішення проголосувала конституційна більшість народних депутатів тогочасної Верховної Ради — 355 голосів «за» за чотирьох проти. Документ був затверджений у період процесів розпаду СРСР і посилив їх. Декларація не отримала статус конституційного акта, однак до неї були внесені статті, які проголошували верховенство українських законів над союзними.