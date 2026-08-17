Доларовий мільйонер з Кабміну. Скільки заробив на нафті та каві новий прем'єр Корецький і на що він витратив ці гроші - розбір NV

NV вивчив декларацію нового прем’єра Сергія Корецького за 2025 рік, а отже дізнався про його сімейні заробітки, банківські вклади, землі, машини, годинники та навіть сумочки дружини.

Якщо бути першому, то у всьому — саме таким гаслом можна відзначити нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Адже він не лише керує Кабміном, але є й найбагатшим його представником, принаймні, якщо судити по офіційних деклараціях. Ба більше, — схоже, що саме Корецький став першим офіційним доларовим мільйонером на чолі українського уряду: його попередники або не дотягували до цього статуса, або його старанно приховували.

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Пояснити походження статків 48-річного прем'єра не важко: він протягом кількох десятиліть був дотичним до великого бізнесу.

У паливно-промисловій групі Континіум (їй належить мережа WOG) Корецький з 1997 року пройшов шлях від співробітника аналітичного відділу до генерального директора. У 2002 році став головою СП Західна Нафтова Група, а в 2007-му очолив управляючу компанію групи. З 2013-го керував мережею автозаправок WOG.

У 2019-му Корецький заснував Idealist Coffee Co. — кавовий бренд із повним виробничим циклом, який має мережу кав’ярень, проте за два роки вийшов з-поміж бенефіціарів бізнесу. У 2019−2022 роках бізнесмен був співзасновником і головою правління енерготрейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії. У листопаді 2022-го Корецький очолив державні Укрнафта та Укртатнафта, а у квітні минулого року був призначений головою правління НАК Нафтогаз України.

У липні цього року він очолив Кабмін.

Увей цей довгий шлях знайшов своє відображення в офіційній декларації Корецького за 2025 рік, яку ретельно вивчив NV.