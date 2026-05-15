Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Дарницькому районі Києва, 15 травня 2026 року (Фото: Управління ДСНС у Києві)

Президент України Володимир Зеленський відвідав місце російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва , де загинули 24 людини, зокрема троє дітей. Про це Зеленський повідомив у Telegram у п’ятницю, 15 травня.

Він вшанував пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару та висловив співчуття рідним.

Фото: Управління ДСНС у Києві

«Світ має пам’ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи», — написав Зеленський.

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Фото: Управління ДСНС у Києві

Фото: Управління ДСНС у Києві

Раніше 15 травня ДСНС повідомила про завершення рятувальних робіт на Дарниці, загинули 24 людини, зокрема троє дітей. Загалом у Києві внаслідок обстрілу 14 травня постраждали 48 людей.

Наймасованіша атака РФ на Київ 14 травня — головне

Вночі та вранці 14 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ крилатими, балістичними ракетами та шахедами. У Дарницькому районі внаслідок влучання, попередньо, ракети Х-101, обвалився під'їзд будинку. Повідомлялося, що зниклими безвісти вважалися близько 20 людей. Серед загиблих дівчата 12, 15 і 17 років.

Також про пошкодження повідомлялося в Голосіївському, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах.

Повітряні сили ЗСУ інформували, що вночі в четвер РФ запустила по Україні 56 балістичних, аеробалістичних і крилатих ракет і 675 БпЛА. Основною метою став Київ.

За даними КМДА, це наймасштабніша атака на Київ за весь час повномасштабного вторгнення РФ. 15 травня у столиці оголошено Днем жалоби.