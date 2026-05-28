Шабунін назвав підтримку Умєрова помилкою ЦПК

28 травня, 05:37
Віталій Шабунін назвав підтрику Рустема Умєрова найбільшою помилкою ЦПК (Фото: Рустем Умєров via Telegram)

Віталій Шабунін назвав підтрику Рустема Умєрова найбільшою помилкою ЦПК (Фото: Рустем Умєров via Telegram)

Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін в інтерв’ю Radio NV назвав помилкою підтримку цим центром ексголови Міноборони та секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова.

«У нас є помилка — це [Рустем] Умєров, [якого ми підтримували, коли його призначали міністром оборони]. Отут помилка, я це визнаю», — зазначив Шабунін в ефірі Radio NV.

Він також назвав підтримку Умєрова «головною» помилкою ЦПК.

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«У нас з Резніковим, яка була ціль? Чим ми пишалися? Що за місяць після скандалу з яйцями ми провели через парламент закон, який оприлюднив ціни на всі незбройні закупівлі. Бо це була системна зміна. І там десятки мільярдів було вже по підписаних контрактах зекономлено, просто поопускали ціни. Ми пишаємося тим, що ми запустили реформу оборонних закупівель, АОЗ перезавантажили і достворили. Ми брали в цьому серйозну участь. Тобто ми пишаємося змінами інституційними. І тут про помилку. Ми підтримали людину (Рустема Умєрова — ред.), а не інституційні зміни. Оце була помилка, ми її визнаємо», — пояснив директор ЦПК.

Шабунін також заявив, що виправданням є те, що ЦПК першим почав критикувати Умєрова.

«Ще раз, ми, як ЦПК, помилялися, бо неможливо робити і не помилятися. І нормально за помилки вибачатися. Умєров — наша помилка», — підсумував голова ЦПК.

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Роль Умєрова у Міндічгейті

У листопаді 2025 року в НАБУ повідомляли, що Умєрова допитували у справі Мідас. Директор НАБУ Семен Кривонос наголошував, що секретар РНБО не є підозрюваним.

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Крім того, 29 квітня Українська правда оприлюднила частину розшифровок розмов, які, за даними видання, були записані під час прослуховування НАБУ і САП Тимура Міндіча. У цих розмовах, за даними УП, Міндіч обговорював із секретарем РНБО Рустемом Умєровим фінансування компанії Fire Point.

Згідно з ними, Міндіч у розмові з Умєровим щодо виділення бюджетних коштів на закупівлю продукції Fire Point нібито запитав тодішнього міністра оборони — чи викликав він голову НБУ Андрія Пишного, на що Умєров відповів, що його немає в країні. Тоді Міндіч, якщо вірити записам, попросив «викликати державний Сенс Банк, тому що рішення можна ухвалити постановою Кабінету міністрів».

Після оприлюднення записів, Антикорупційна рада при Міноборони закликала створити робочу групу з представниками Генштабу, родів і видів сил, які використовують продукцію Fire Point, антикорупційних і слідчих органів для проведення аудиту контрактів і ціноутворення компанії, а також до часткової націоналізації Fire Point та відсторонення Умєрова від посади секретаря РНБО.

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30 квітня головний конструктор Fire Point Денис Штілерман категорично спростував інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні УП.

12 травня Кривонос та очільник САП Олександр Клименко повідомили на брифінгу, що Умєров отримав статус свідка у кримінальному провадженні, пов’язаному з корупцією за участю бізнесмена Тимура Міндіча.

В інтерв'ю Radio NV 13 травня виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк наголосила на необхідності звільнення Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України та припинення його участі у міжнародних переговорах від імені України.

Каленюк сказала, що Умєров не має суспільної довіри, щоб продовжувати представляти інтереси України на посаді секретаря РНБО, як голова переговорної групи з американською та російською делегаціями і як людина, що відповідає за експорт озброєнна та накладання санкцій через «явний конфлікт інтересів».

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«Я думаю, що НАБУ поки що не оголошує йому про підозру, можливо, не має достатньо зібраних доказів, але поза кримінальною відповідальністю на Рустема Умєрова має бути накладена політична відповідальність. А це звільнення з таких відповідальних посад, від яких залежить наші життя або смерть. І в нас є сумнів, що ця людина представляє там інтереси дійсно народу України, а не інтереси організованого злочинного угруповання», — додала виконавча директорка ЦПК.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Рустем Умєров Міндічгейт Віталій Шабунін Центр протидії корупції Радіо NV

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