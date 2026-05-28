Шабунін назвав підтримку Умєрова помилкою ЦПК

«У нас є помилка — це [Рустем] Умєров, [якого ми підтримували, коли його призначали міністром оборони]. Отут помилка, я це визнаю», — зазначив Шабунін в ефірі Radio NV.

Він також назвав підтримку Умєрова «головною» помилкою ЦПК.

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«У нас з Резніковим, яка була ціль? Чим ми пишалися? Що за місяць після скандалу з яйцями ми провели через парламент закон, який оприлюднив ціни на всі незбройні закупівлі. Бо це була системна зміна. І там десятки мільярдів було вже по підписаних контрактах зекономлено, просто поопускали ціни. Ми пишаємося тим, що ми запустили реформу оборонних закупівель, АОЗ перезавантажили і достворили. Ми брали в цьому серйозну участь. Тобто ми пишаємося змінами інституційними. І тут про помилку. Ми підтримали людину (Рустема Умєрова — ред.), а не інституційні зміни. Оце була помилка, ми її визнаємо», — пояснив директор ЦПК.

Шабунін також заявив, що виправданням є те, що ЦПК першим почав критикувати Умєрова.

«Ще раз, ми, як ЦПК, помилялися, бо неможливо робити і не помилятися. І нормально за помилки вибачатися. Умєров — наша помилка», — підсумував голова ЦПК.

Роль Умєрова у Міндічгейті

У листопаді 2025 року в НАБУ повідомляли, що Умєрова допитували у справі Мідас. Директор НАБУ Семен Кривонос наголошував, що секретар РНБО не є підозрюваним.

Крім того, 29 квітня Українська правда оприлюднила частину розшифровок розмов, які, за даними видання, були записані під час прослуховування НАБУ і САП Тимура Міндіча. У цих розмовах, за даними УП, Міндіч обговорював із секретарем РНБО Рустемом Умєровим фінансування компанії Fire Point.

Згідно з ними, Міндіч у розмові з Умєровим щодо виділення бюджетних коштів на закупівлю продукції Fire Point нібито запитав тодішнього міністра оборони — чи викликав він голову НБУ Андрія Пишного, на що Умєров відповів, що його немає в країні. Тоді Міндіч, якщо вірити записам, попросив «викликати державний Сенс Банк, тому що рішення можна ухвалити постановою Кабінету міністрів».

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Після оприлюднення записів, Антикорупційна рада при Міноборони закликала створити робочу групу з представниками Генштабу, родів і видів сил, які використовують продукцію Fire Point, антикорупційних і слідчих органів для проведення аудиту контрактів і ціноутворення компанії, а також до часткової націоналізації Fire Point та відсторонення Умєрова від посади секретаря РНБО.

30 квітня головний конструктор Fire Point Денис Штілерман категорично спростував інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні УП.

12 травня Кривонос та очільник САП Олександр Клименко повідомили на брифінгу, що Умєров отримав статус свідка у кримінальному провадженні, пов’язаному з корупцією за участю бізнесмена Тимура Міндіча.

В інтерв'ю Radio NV 13 травня виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк наголосила на необхідності звільнення Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України та припинення його участі у міжнародних переговорах від імені України.

Каленюк сказала, що Умєров не має суспільної довіри, щоб продовжувати представляти інтереси України на посаді секретаря РНБО, як голова переговорної групи з американською та російською делегаціями і як людина, що відповідає за експорт озброєнна та накладання санкцій через «явний конфлікт інтересів».

«Я думаю, що НАБУ поки що не оголошує йому про підозру, можливо, не має достатньо зібраних доказів, але поза кримінальною відповідальністю на Рустема Умєрова має бути накладена політична відповідальність. А це звільнення з таких відповідальних посад, від яких залежить наші життя або смерть. І в нас є сумнів, що ця людина представляє там інтереси дійсно народу України, а не інтереси організованого злочинного угруповання», — додала виконавча директорка ЦПК.