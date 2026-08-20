Коли Михайло Федоров каже, що труднощі проведення виборів у воєнний час можна подолати, він помиляється, пише Bloomberg (Фото: Fedorov / Telegram)

Заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова до проведення президентських виборів в Україні є безрозсудним і неправильним.

Про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон у своїй аналітичній статті, опублікованій у четвер, 20 серпня.

Автор публікації наголошує, що аргументи, озвучені Федоровим у його дев’ятихвилинному зверненні, безперечно слушні. Володимира Зеленського було обрано президентом у 2019 році, і його п’ятирічний термін сплив два роки тому.

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Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану, однак Михайло Федоров має рацію в тому, що війна, розв’язана Росією проти України, може тривати ще роками, створюючи неминучі проблеми політичної відповідальності, пише Чемпіон.

Оглядач також звернув увагу на інші аргументи Федорова, які, на його думку, є так само переконливими. Водночас Чемпіон переконаний: коли ексміністр оборони стверджує, що труднощі проведення виборів в умовах повномасштабної війни можна подолати, або натякає, що голосування стане викликом для Москви, він помиляється. І, безумовно, він це розуміє, наголошує автор статті.

Чемпіон, зокрема, вказує на неможливість проведення безпечних і надійних виборів у районах, що перебувають у зоні досяжності керованих авіабомб, без припинення російських ударів. Нині, коли Москва посилила обстріли України, а в Києва закінчилися ракети-перехоплювачі балістичних цілей, самої лише думки про те, що люди збиратимуться біля виборчих дільниць, має бути достатньо, щоб припинити будь-які дискусії, розмірковує оглядач.

Автор статті переконаний, що проведення виборів під час війни не стало б викликом для російського диктатора Володимира Путіна. Це стало б відповіддю на його молитви, пише Чемпіон. Кремль роками закликає до проведення виборів в Україні. Мета диктатора — посіяти сумніви щодо легітимності Володимира Зеленського. Також він прагне розколоти й дестабілізувати Україну через неминучу політичну поляризацію, яку спровокували б такі вибори.

Україна не може відволікатися на всі ці чинники, констатує Марк Чемпіон. На неї чекає найсуворіша зима за всі роки повномасштабної війни. Підготовка до цього періоду має бути пріоритетом для країни, і більшість населення це розуміє.

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Заклики до проведення виборів, зазначає оглядач, лунають лише в Кремлі, серед політиків-популістів та впливових представників Заходу, які люблять повторювати російську пропаганду.

Водночас Марк Чемпіон переконаний, що Зеленський припустився помилки, звільнивши Михайла Федорова з посади міністра оборони.

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Увечері 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, в якому заявив про необхідність проведення виборів в Україні.

Він наголосив, що Росія не має права визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу. Крім того, Федоров зазначив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного очільника Міноборони під час війни, а також закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

Видання The Guardian писало, що це звернення Федорова є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

В Офісі президента (ОП) заявили, що не вбачають «реалістичності» в ідеї колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори в Україні під час війни. Співрозмовник в ОП, коментуючи для BBC ідею ексміністра, зазначив, що «дуже дивно планувати вибори серед ракет і безпілотників».