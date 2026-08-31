Рейтерович пояснив, чому в Україні досі можуть залишатись відкриті склади зброї

Поліцейські експерти працюють у селі Мила Київської області, де сталась детонація боєприпасів після прильоту шахеда, 29 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Політолог Ігор Рейтерович в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому в Україні досі можуть залишатись відкриті склади зброї.

В ефірі Radio NV Рейтерович зазначив, що, наскільки йому відомо, в Україні ведеться робота з розбудови підземної інфраструктури для зберігання зброї та боєприпасів, але темпи цих робіт недостатні.

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«За замовчуванням очевидно, що ця історія повинна була ще вирішена бути з середини 2022 року. Приймати вже якісь окремі рішення, все це або передислоковувати, або максимально закопувати під землю і так далі», — наголосив політолог.

Водночас він припустив, що єдиним поясненням, чому в Україні залишаються відкриті склади зі зброєю і боєприпасами може бути те, що швидкість їх виготовлення настільки зросла, що їх не встигають передавати на фронт.

«І це теж зрозуміло, і треба десь його зберігати. А оскільки, дійсно, об'єми суттєво зросли по дронах і по всьому іншому, можливо, використовують в якості тимчасових складів подібні речі. Як ви кажете, місцеві кажуть, стара овочева база (була в Милій до того, як там стали зберігати боєприпаси — ред.). Зрозуміло, що там були якісь приміщення, вони можуть від дощу і від снігу захистити, але вони навряд чи можуть захистити від [російської атаки]», — сказав політолог.

Удар РФ і вибухи в селі Мила — головне

28 серпня в селі Мила Бучанського району Київської області росіяни завдали удару по місцю зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів Сил оборони, повідомив президент Володимир Зеленський. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа та почалася детонація.

Нацполіція перекривала рух для всіх видів транспорту на ділянці траси М-06 Київ — Чоп з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Вранці 30 серпня Зеленський повідомив, що кількість загиблих у селі Мила зросла до 38 людей. Він також стверджував, що постраждали 20 людей, серед яких двоє дітей, а четверо вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 34 загиблих — мешканці пансіонату для літніх людей Добрий дім.

Ввечері 30 серпня голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що кількість постраждалих у Милій зросла до 52, серед поранених п’ятеро дітей, дев’ять людей залишаються в лікарнях.

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Президент України доручив правоохоронним органам провести розслідування того, чому боєприпаси зберігали поруч із цивільними будинками. Зеленський зазначив, що це вже другий такий випадок після детонації у Вишневому, і наголосив, що такі інциденти є неприпустимими.

29 серпня Міністерство оборони України заявило, що всі керівники в Силах безпеки й оборони та представники оборонно-промислового комплексу мають провести повний аудит місць зберігання зброї та боєприпасів.