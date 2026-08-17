Незрозуміло, в якому статусі буде працювати Хмара, він та Драпатий в не дуже хорошій ситуації - Ніколаєнко

Заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв’ю Radio NV зазначила, що наразі незрозуміло, в якому статусі працюватиме виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара та зазначила, що він і новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зараз в не дуже хорошій ситуації.

«Я думаю, що в.о. міністра [мало що змінить]. Ми поки що не розуміємо, в якому статусі Євгеній Хмара буде далі працювати. Усі ж чекали 18 серпня, коли мало би щось проголосуватися, мені здається, що ніхто нічого голосувати не буде», — зазначила Ніколаєнко в ефірі Radio NV, відповідаючи на питання про те, чи зможуть Хмара та Драпатий налагодити процес закупівель зброї та надолужити відставання у закупівлях.

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Водночас вона висловила думку, що Хмарі доведеться терміново зустрітись з Драпатим, щоб подивитись, яке озброєння закуплене, та з головою АОЗ Арсеном Жумаділовим, щоб він пояснив, «що з цього їде, а що не їде, і зрозуміти, де ми знаходимося зараз».

За словами заступниці голови Антикорупційної ради при Міноборони, Хмара та Драпатий «знаходяться в не дуже хорошій ситуації».

«У нас на початку року стається прекрасна історія, коли ми беремо всі гроші, які є, зокрема ті, які були передбачені на виплату зарплат, і кидаємо їх на закупівлю чогось дуже потрібного. А потім, коли підходить час, і треба дивитися на те, що залишилося, виявляється, що грошей на зарплати не сильно залишилося», — пояснила Ніколаєнко.

Вона розповіла, що було велике сподівання на гроші Ukraine Facility, однак їх дають під певні вимоги та умови, зокрема під умову закупівель за тендерними процедурами.

Проблеми з фінансуванням Міноборони — головне

15 липня, підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони Михайло Федоров зазначив, що його команда отримала відомство без бюджету і ризикнула «взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони», закупивши за чотири місяці більше дронів, ніж за весь попередній рік.

Критикуючи Михайла Федорова у колонці на Мілітарному незадовго до свого звільнення з посади головнокомандувача Збройних Сил України, Олександр Сирський зазначив, що міністр сам публічно казав, що частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів, через що виникло питання фінансування витрат на друге півріччя.

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«Скажу прямо: зарплата солдата — не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує. Але висновок на майбутнє зробити треба: рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей», — написав Сирський.