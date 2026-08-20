Леонов пояснив, чому Федоров поки не атакує особисто Зеленського

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому Михайло Федоров, який нещодавно заявив про необхідність проведення виборів в Україні навіть під час війни, поки що не атакує особисто президента Володимира Зеленського.

«Фактично це такий собі рубіж, який Михайло Федоров продемонстрував, що він переходить, стає самостійним політиком. Він не відмовляється, не переходить на різку критику самого Володимира Зеленського, але перейшов до жорсткої критики системи Зеленського», — сказав Леонов в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що чув багато закидів щодо «такої вилизаності, ідеальності» виступу Федорова, у якому той закликав до проведення виборів, та нагадав, що ексміністр оборони був однією з важливих частин виборчої кампанії Зеленського, який цю кампанію вів приблизно так само.

«Він (Володимир Зеленський — ред.) виступав за все хороше, проти всього поганого, майже не деталізував якісь претензії щодо персоналій, крім тоді чинного президента Петра Порошенка. І це призвело до того, що він зібрав найбільшу підтримку», — пояснив політолог.

Леонов висловив думку, що Федоров поки що не атакує Зеленського, щоб максимально утримати і зібрати його прихильників навколо себе.

«Ми бачили, що це вже відбувалось і за тією соціологією, і людях, які були присутні на акціях протесту, які послідовно підтримували саме Володимира Зеленського. Зараз вони фактично більше підтримують Михайла Федорова», — заявив політолог.

Заява Михайла Федорова про необхідність проведення виборів в Україні

18 серпня Федоров опублікував на своєму YouTube каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

Окремо Федоров прокоментував протести проти своєї відставки, які тривають вже місяць.

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«Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюють ті чи інші рішення. Чому одні реформи рухаються вперед, а інші блокуються. Чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами. Й особливо небезпечно, коли в суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а особиста лояльність до системи», — сказав він.

За його словами, Україна має будувати державу, де інституції сильніші за прізвища, результат важливіший за політичну лояльність, а боротьба з корупцією є запорукою майбутнього країни.

«Проблема України точно не в українцях. Наші люди вже давно готові до іншої країни. Тепер наша держава повинна стати гідною своїх людей», — сказав експосадовець.

31 липня Михайло Федоров заявляв, що не перебуватиме в політичній опозиції до президента Володимира Зеленського під час війни, однак не погодиться на повернення до уряду, окрім як на посаду очільника оборонного відомства.