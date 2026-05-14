«Має бути повнота розуміння злочину». Навіщо Червінський клопотав про статус свідка у справі Єрмака

Колишній контррозвідник, полковник СБУ Роман Червінський , розповів в інтерв'ю NV , чому клопотав про статус свідка у справі Андрія Єрмака щодо легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

«Я би хотів бути свідком у тому факті, аби суд узяв до уваги, що Андрій Єрмак з 2019 року вже прийшов формувати бюджети на корупційних схемах, підбираючи людей і пропонуючи їм призначатися на посади, аби потім формувати корупційні бюджети. Він із того часу діяв у цьому напрямку», — заявив Червінський.

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За його словами, «це саме те, чого не вистачає сьогодні у підозрі, саме предикатного злочину, тобто яким кримінальним шляхом Єрмак здобув ці кошти». «Ми чуємо ці всі розмови в [квартирі бізнесмена та товариша Зеленського Тимура] Міндіча, в офісі, де він роздає вказівки [на той момент міністрам Герману] Галущенку, [Рустему] Умєрову, куди виділяти кошти тощо», — додав колишній розвідник.

На його думку, ці аспекти мають бути поєднані «всі разом в одну підозру або звинувачення, що це все не випадково». «Що саме Єрмак з 2019 року почав формувати таку ієрархію в державних органах України. І саме його ставленики, яких він виставляв на посади через хабарі чи якимось іншим способом, формували ці кримінальні бюджети», — переконаний Роман Червінський. Він вважає, що лише після цього «може бути повнота розуміння злочину, який скоїв Єрмак, і судом, і обвинуваченням, і суспільством».

«Тому що завтра, наприклад, захист Єрмака принесе якусь довідку чи договір позики, що якийсь товариш його батька, може навіть із Росії, дав йому у борг ці 400 млн грн, і на цьому може розвалитися все звинувачення», — додав Червніський.

У цьому ж інтерв'ю він послався на свій досвід перших зустрічей з Андрієм Єрмаком та його братом Денисом в 2019 році, після яких його нібито просили заплатити $10 тис.

12 травня 2026 року Червінський та Єрмак влаштували перепалку під час перерви у засіданні ВАКС, де колишньому керівнику Офісу президента обирали запобіжний захід у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

У залі суду був присутній Червінський, і Єрмак звернувся до нього.

«Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак — ред.) представляв вас як свого побратима, яструба», — сказав колишній керівник ОП. Червінський відповів, що потім Денис Єрмак «попросив $10 тис. за зустріч».

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«Я пам’ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по $10 тис., виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку», — заявив розвідник. Єрмак сказав, що це «не відповідає дійсності».

Підозра Андрію Єрмаку: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

14 травня суд арештував Єрмака з альтернативою застави у 140 млн грн.