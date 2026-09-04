Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він також закликав відновити дію заморожених активів РФ в рамках нового плану управління нимм.

Про це Марченко сказав в інтерв'ю Euronews.

Очільник Мінфіну зазначив, що працює над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме до 2027 року, і що необхідно покрити дефіцит фінансування у розмірі $32,6 млрд. Він повідомив, що МВФ, представники якого відвідали Київ цього тижня, оперують подібними цифрами.

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«Ми вже спостерігаємо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов’язані з війною», — каже Марченко.

На запитання, чи може це вплинути на зовнішніх кредиторів, міністр відповів, що ні.

Однак Марченко зазначив, що наслідки можуть відчуватися на місцевому рівні, особливо у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, що, за його словами, «залишається важливим», оскільки країна готується до чергової зими, під час якої очікуються російські атаки.

Очільник Мінфіну закликав європейських міністрів творчо підійти до пошуку рішень і розглянути новий український план використання приблизно $300 млрд заморожених російських активів, який відхилив ЄС у грудні 2025 року на користь рішення про спільне фінансування кредиту у розмірі €90 млрд.

За його словами, новий план передбачає зміну відповідальності за активи, що наразі зберігаються у Бельгії. Крім того, він запроваджує нові елементи для зменшення юридичних ризиків для уряду Бельгії і депозитарію Euroclear, який володіє цими активами.

«Ми хочемо це обговорити. План створює нові умови, за яких відповідальність за судові суперечки з Росією не покладається на Бельгію, а є спільною відповідальністю 27 країн», — сказав Марченко.

29 серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить $27 млрд. Проте відомство вже має варіанти розв’язання цього питання.

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що «уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони».

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2 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що за січень-серпень 2026 року державний бюджет отримав на 33,1 млрд грн доходів менше, ніж заплановано.