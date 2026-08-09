Корецький повідомив, що гроші на фінансування Сил оборони до кінця року шукають (Фото: Сергій Корецький / Telegram)

Уряд і, зокрема, Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки Сил оборони до кінця цього року, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Про це Корецький написав у повідомленні про нараду з секретарем РНБО, міністром фінансів, виконувачем обов’язків міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.

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«Усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів», — зазначив прем'єр.

Він також заявив, що наразі вже сформоване «бачення фінансування Сил оборони на наступний рік» і Кабмін працює над комплексним формуванням бюджету-2027.

3 серпня Корецький заявив, що ситуація на фронті викликає потребу у додатковому фінансуванні Сил оборони у 2026 році.

Недостатнє фінансування Міноборони — головне

15 липня, підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони Михайло Федоров зазначив, що його команда отримала відомство без бюджету і ризикнула «взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони», закупивши за чотири місяці більше дронів, ніж за весь попередній рік.

Критикуючи Михайла Федорова у колонці на Мілітарному незадовго до свого звільнення з посади головнокомандувача Збройних Сил України, Олександр Сирський зазначив, що міністр сам публічно казав, що частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів, через що виникло питання фінансування витрат на друге півріччя.

«Скажу прямо: зарплата солдата — не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує. Але висновок на майбутнє зробити треба: рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей», — написав Сирський.