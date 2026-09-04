Буданов розповів, що контактував з ватажком Вагнера Пригожиним та головою російського ГРУ Костюковим

Голова ОП Кирило Буданов розповів про перемовини з росіянами, що велися за лаштунками (Фото: Офіс президента)

Голова Офісу президента України Кирило Буданов , який також очолює українську делегацію на переговорах з країною-агресором Росією, розповів, що контактував з російською військовою розвідкою (ГРУ) та ПВК Вагнер, пише New York Times у п’ятницю, 4 вересня.

На тлі публічних перемовин між представниками України та РФ від початку повномасштабного вторгнення за лаштунками тривали переговори на нижчому рівні. За словами Буданова, він часто спілкувався з головою ГРУ, адміралом Ігорем Костюковим. Вперше вони провели переговори у 2022 році за посередництва Туреччини щодо відкриття чорноморських судноплавних каналів для перевезення зерна.

Реклама

«За ці роки нам вдалося досягти значних результатів, зокрема щодо питань військовополонених», — сказав Буданов.

Він підтримував цей діалог навіть тоді, коли українська розвідка завдала Костюкову значних втрат під час штурму опорного пункту ГРУ на цементному заводі у Вовчанську у 2024 році. Під час цієї операції загинуло багато бійців Костюкова, пише NYT.

Буданов також повідомив, що регулярно спілкувався з Євгеном Пригожиним — засновником російської військової компанії Вагнер. Їхні переговори, за словами очільника ОП, тривали аж до моменту заколоту Вагнера проти Кремля у 2023 році та загибелі Пригожина внаслідок вибуху у літаку.

За словами Буданова, однією з головних причин, чому він у січні 2026 року погодився стати керівником Офісу президента, була можливість очолити переговори.

28 серпня Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив, що Росія наразі не хоче зупиняти війну проти України, тому найближчої зими не варто очікувати на її припинення. При цьому перемовини, за його словами, невдовзі відновляться.