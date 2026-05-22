Уряд оновив критерії бронювання військовозобов'язаних: що змінилось

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств, повідомив у п'ятницю, 22 травня, міністр економіки Олексій Соболєв.

«Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни», — заявив Соболев.

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Серед ключових змін — підвищення вимог до рівня середньої зарплати працівників: для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання вона має становити щонайменше 25 941 грн (3 мінімальні зарплати).

Для підприємств на прифронтових територіях встановлено гнучкіший поріг — 21 618 грн (2,5 мінімальної зарплати).

Також уточнено правила врахування працівників у квоту бронювання: працівники, які вже мають відстрочку від призову та сумісники враховуються лише за одним місцем роботи.

«Наприклад, якщо працівник має місце роботи на одному підприємстві, а на іншому працює за сумісництвом, для квоти бронювання він враховується лише за одним з місць роботи. Тобто сумісництво штучно не створюватиме додаткове місце у квоті з бронювання для іншого роботодавця», — йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Крім того, міністерства, центральні органи влади та обласні військові адміністрації протягом місяця мають оновити критерії критичності підприємств за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Через три місяці від набуття змінами чинності переглянуть статус усіх підприємств, які вже вважалися критично важливими, щоб бронювання залишалося ефективним та прив’язаним до реальної потреби бізнесу.

«Впродовж усього перехідного періоду уточнення та перегляду критичності аж до прийняття нового рішення чинна критичність підприємств зберігається. Також зберігається діюче бронювання військовозобов'язаних за цими підприємствами. Отже у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями», — зазначили у міністерстві.

14 травня в Україні змінили процедуру надання бронювання повторно для працівників ― через Дію процедура бронювання онлайн буде займати 24 години замість 72.

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Правила строків бронювання пов’язані зі змінами в порядку на початку 2026 року ― в Постанові 76 про Порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час були внесені зміни, пункт 29 передбачає, коли можливе повторне бронювання працівника за 24 години.