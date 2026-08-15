Держава посилить контроль за бронюванням працівників в ІТ-секторі — міністерка

Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук повідомила про посилення контролю за бронюванням в ІТ-секторі (Фото: dou.ua)

Держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників , зокрема в ІТ-секторі.

Про це в інтерв'ю DOU розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

За її словами, питання бронювання вона обговорювала з ІТ-компаніями та профільними асоціаціями.

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«Те, що я можу сказати напевно: держава приділятиме більше уваги дотриманню правил бронювання. Ми домовилися зі спільнотою про просту річ: ІТ-компанії мають чітко дотримуватися вимог законодавства і не допускати зловживань. Будь-які зловживання ставлять під сумнів доцільність самого інструменту», — сказала Ферчук.

Водночас міністерка наголосила, що її завданням залишається збереження умов для розвитку тієї частини галузі, яка працює без порушень.

Ферчук навела приклад типового зловживання — коли компанія бронює певну кількість працівників, а згодом скорочує штат, не переглядаючи кількість заброньованих людей.

«У цифрових системах такі випадки добре видно. Думаю, держава буде їх виявляти й усувати», — зазначила міністерка.

Вона додала, що подальші зміни у сфері бронювання значною мірою залежатимуть від зовнішнього контексту та динаміки війни.

Нові правила бронювання військовозобов'язаних — що відомо

Мінекономіки переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для економіки, суттєво збільшивши вимоги щодо площі угідь, обсягів річного доходу та рівня середніх зарплат для суб'єктів господарювання — відповідні зміни містяться в наказі № 6954 від 24 червня 2026 року.

11 серпня нардеп повідомив, що частина бізнесу може втратити можливість бронювати працівників — з 1 вересня 2026 року військовозобов'язані працівники можуть втратити бронювання, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих.