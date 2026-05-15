На запит Міноборони. Ляшко заявив, що МОЗ може розбронювати частину медиків та залучити до служби в ЗСУ

15 травня, 17:43
Віктор Ляшко заявив, що МОЗ може розбронювати медиків (Фото: NV)

Віктор Ляшко заявив, що МОЗ може розбронювати медиків (Фото: NV)

Міністерство охорони здоров'я у разі запитів від Міноборони може розбронювати частину медиків та залучити до служби в ЗСУ та інших структурах. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Для чого було бронювання медичних працівників? Для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, зокрема, для поранених військових, які отримують медичну допомогу у відповідних лікарнях, зокрема, і в цивільних лікарнях. Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території України», — заявив міністр.

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Ляшко додав, що МОЗ співпрацює з Міністерством оборони та командуванням Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання медичних працівників.

За його словами, кожен запит опрацьовує мультидисциплінарна команда за участі МОЗ, Міноборони та представників регіонів.

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«Розброньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних Сил України і не тільки», — сказав голова МОЗ.

У квітні минулого року МОЗ отримало від Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ запит на розбронювання медичних працівників.

У Міноборони уточнили, що запит до МОЗ стосувався лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ, зокрема, Сухопутних військ. У Міноборони зауважили, що причиною запиту є системна нестача медичних кадрів у медпідрозділах.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   МОЗ України Віктор Ляшко бронювання від мобілізації Медики

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