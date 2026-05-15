На запит Міноборони. Ляшко заявив, що МОЗ може розбронювати частину медиків та залучити до служби в ЗСУ

Міністерство охорони здоров'я у разі запитів від Міноборони може розбронювати частину медиків та залучити до служби в ЗСУ та інших структурах. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Для чого було бронювання медичних працівників? Для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, зокрема, для поранених військових, які отримують медичну допомогу у відповідних лікарнях, зокрема, і в цивільних лікарнях. Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території України», — заявив міністр.

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Ляшко додав, що МОЗ співпрацює з Міністерством оборони та командуванням Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання медичних працівників.

За його словами, кожен запит опрацьовує мультидисциплінарна команда за участі МОЗ, Міноборони та представників регіонів.

«Розброньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних Сил України і не тільки», — сказав голова МОЗ.

У квітні минулого року МОЗ отримало від Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ запит на розбронювання медичних працівників.

У Міноборони уточнили, що запит до МОЗ стосувався лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ, зокрема, Сухопутних військ. У Міноборони зауважили, що причиною запиту є системна нестача медичних кадрів у медпідрозділах.