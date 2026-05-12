Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок, 12 травня, провели брифінг щодо викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині під Києвом.

NV веде трансляцію брифінгу, у якому беруть участь керівники НАБУ і САП. Його офіційно заявлена тема — «викриття організованої групи на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах».

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Трансляція розпочалася о 14:30, брифінг тривав близько півгодини.

Голова НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко заявили, що:

Президент України Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування НАБУ і САП у справі кооперативу Династія.

Прокуратура вимагатиме взяття Єрмака під варту з можливістю застави 180 млн грн.

У справі про відмивання коштів на будівництві елітних котеджів під Києвом було зафіксовано тиск на експертів, які мали дати заключення в межах цього кримінального провадження. Слідство вважає, що за цим могли стояти співробітники СБУ. До експертів підходили невідомі громадяни, їм озвучували погрози родичам чи погрози мобілізацією родичів, грозили позбавленням ліцензії і не тільки.

Жоден з керівників напрямків, які були залучені до розслідування операції Мідас, не знали про весь масштаб та інші напрямки розслідування. Деякі напрямки розслідування вже відомі, деякі досі приховані, суспільство дізнається про них пізніше.

З лютого 2025 року триває розслідування щодо низки виробників відчізняного озброєння, зокрема виробників дронів. Триває розслідування та експертизи.

НАБУ і САП жодного разу не проводили активні слідчі дії на виробництві озброєння, не блокували рахунки. Закиди про те, що розслідування проти оборотних компаній впливає на захист України — некоректні.

Справа кооперативу Династія: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. У НАБУ заявили, що антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з ймовірних учасників цієї групи. Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

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Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечив, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

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12 травня стало відомо, що НАБУ і САП у цій же справі повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення бюро випливає, що йдеться, ймовірно, про ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

За даними слідства, упродовж 2021−2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. За даними слідства, йдеться про майже 9 млн доларів США.

У САП уточнили, що, за версією слідства, в 2020 році тодішній міністр розвитку громад та територій України (ймовірно Олексій Чернишов) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області.

Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: тодішнього керівника Офісу президента України і впливового бізнесмена, встановило досудове розслідування.

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Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем'єр-міністру, і фінансувалось із трьох джерел, а саме за рахунок: