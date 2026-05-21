Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького

21 травня, 08:19
Андрію Сибізі було передали унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького (Фото: МЗС України)

Андрію Сибізі було передали унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького (Фото: МЗС України)

Швеція передала міністру закордонних справ України Андрію Сибізі під час його візиту до країни 20 травня унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького, виготовлену вручну майстрами Музею шведської армії.

Про це повідомили в МЗС України.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард ми домовилися про це ще минулого року в Ужгороді, і я вдячний їй за реалізацію цих домовленостей», — заявив Сибіга.

Реклама

МЗС України
Фото: МЗС України

За словами українського міністра, ця подія є продовженням реалізації ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо повернення історичних постатей, артефактів і національної спадщини.

Читайте також:
Оксана Забужко
Оксана Забужко
В Україні переможе «проєкт Мазепи»

«З початку цієї війни ми винесли свої уроки. І один із них полягає в тому, що культура є частиною нашої національної безпеки. Наша мова, ідентичність і культура — це наша зброя», — наголосив глава МЗС.

Після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей, де зберігається протягом століть.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Андрій Сибіга МЗС України Швеція Богдан Хмельницький

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies