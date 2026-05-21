Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького

Швеція передала міністру закордонних справ України Андрію Сибізі під час його візиту до країни 20 травня унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького, виготовлену вручну майстрами Музею шведської армії.

Про це повідомили в МЗС України.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард ми домовилися про це ще минулого року в Ужгороді, і я вдячний їй за реалізацію цих домовленостей», — заявив Сибіга.

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Фото: МЗС України

За словами українського міністра, ця подія є продовженням реалізації ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо повернення історичних постатей, артефактів і національної спадщини.

«З початку цієї війни ми винесли свої уроки. І один із них полягає в тому, що культура є частиною нашої національної безпеки. Наша мова, ідентичність і культура — це наша зброя», — наголосив глава МЗС.

Після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей, де зберігається протягом століть.