Будинок на Грушевського, 9а у Києві, де розташовані квартири президента Володимира Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча, проти якого Україна запровадила санкції через справу Мідас, був пошкоджений під час російської атаки в ніч на 24 травня , повідомила Українська правда .

Видання опублікувало фото пошкоджень, на яких видно діру в будинку та вибиті вікна.

Інфографіка: Українська правда

Інфографіка: Українська правда

За даними УП, пошкодження спричинило падіння уламків збитих повітряних цілей.

Також повідомляється, що пошкоджений сусідній бізнес-центр Summit.

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Інфографіка: Українська правда

Інфографіка: Українська правда

Атака Росії на Україну у ніч проти 24 травня — головне

У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського і наземного базування, запустивши 90 ракет і 600 дронів різних типів.

У Києві загинуло щонайменше двоє людей, 77 отримали поранення. Також росіяни убили двох чоловіків у Київській області.

За попередніми даними військових, протиповітряною обороною збито та подавлено 604 цілі — 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару в районі міста Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 Рубеж (Орєшнік).

Російські окупанти масовано атакували Київ, одного з ударів було завдано біля станції метро Лук’янівська. Її тимчасово закрили на відновлення.