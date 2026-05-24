Внаслідок російської атаки був пошкоджений будинок, у якому мають квартири Зеленський та Міндіч — ЗМІ

24 травня, 16:29
За даними УП, пошкодження спричинило падіння уламків збитих повітряних цілей (Фото: Українська правда)

За даними УП, пошкодження спричинило падіння уламків збитих повітряних цілей (Фото: Українська правда)

Будинок на Грушевського, 9а у Києві, де розташовані квартири президента Володимира Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча, проти якого Україна запровадила санкції через справу Мідас, був пошкоджений під час російської атаки в ніч на 24 травня, повідомила Українська правда.

Видання опублікувало фото пошкоджень, на яких видно діру в будинку та вибиті вікна.

Українська правда
Інфографіка: Українська правда
Українська правда
Інфографіка: Українська правда

За даними УП, пошкодження спричинило падіння уламків збитих повітряних цілей.

Також повідомляється, що пошкоджений сусідній бізнес-центр Summit.

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Українська правда
Інфографіка: Українська правда
Українська правда
Інфографіка: Українська правда

Атака Росії на Україну у ніч проти 24 травня — головне

У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського і наземного базування, запустивши 90 ракет і 600 дронів різних типів.

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У Києві загинуло щонайменше двоє людей, 77 отримали поранення. Також росіяни убили двох чоловіків у Київській області.

За попередніми даними військових, протиповітряною обороною збито та подавлено 604 цілі — 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару в районі міста Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 Рубеж (Орєшнік).

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Російські окупанти масовано атакували Київ, одного з ударів було завдано біля станції метро Лук’янівська. Її тимчасово закрили на відновлення.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України російські атаки Володимир Зеленський Тимур Міндіч удар по Києву

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