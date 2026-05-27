СБУ не має інформації про зв’язки Вероніки Анікієвич, відомої як Вероніки Феншуй, зі спецслужбами Росії (Фото: NV)

Служба безпеки України заявила, що не має інформації про зв’язки Вероніки Анікієвич (відома як Вероніка Феншуй ), яку вважають особистою астрологинею Андрія Єрмака, із представниками російських спецслужб. Про це сказано у відповіді СБУ на запит нардепа Ярослава Железняка.

«Повідомляємо, що інформація стосовно можливих зв’язків вказаної особи із представниками російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність, у Службі безпеки України відсутня», — сказано у відповіді на лист.

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Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Железняк підкреслив, що у запиті до СБУ просив перевірити інформацію про можливі зв’язки Вероніки Феншуй з РФ. Адже вона, як випливає з оприлюдненого на суді листування з Єрмаком, фактично «визначала кадрову політику країни», заявив нардеп.

12 травня, під час засідання суду щодо обрання Андрію Єрмаку запобіжного заходу, прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що колишній керівник Офісу президента обговорював призначення на високі посади з контактом, підписаним Вероніка феншуй офіс.

Як з’ясувалося, йдеться про 51-річну Вероніку Анікієвич, яка позиціює себе як астролог та є уродженкою Казахстану. Батько Анікієвич нині проживає у Криму та має російське громадянство.

14 травня ВАКС обрав запобіжний захід Єрмаку — арешт з альтернативою застави в 140 млн грн. Ексголову ОП підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн на будівництві комплексу Династія в елітному київському передмісті Козин.

Інфографіка: NV

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО під заставу, яку за нього внесли приблизно 300 фізичних і юросіб.