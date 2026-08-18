Виконувачем обов’язків керівника Агенції оборонних закупівель (АОЗ) може стати Артем Романюков, який наразі очолює департамент цифровізації Міністерства оборони України. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

За даними видання, чинний керівник АОЗ Арсен Жумаділов подав заяву про звільнення з посади з 1 вересня. Водночас офіційних повідомлень від Міністерства оборони щодо кадрових змін або відповідного наказу наразі не надходило.

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Романюкова ZN.UA назвало «людиною ексміністра оборони Михайла Федорова». Нині він відповідає за напрям цифровізації у Міноборони.

17 серпня заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв'ю Radio NV підтвердила, що керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов збирається подати у відставку.

13 серпня Ніколаєнко заявила на своїй сторінці у Facebook, що Жумаділов допрацьовує останні тижні, після чого звільниться.

6 березня 2025 року Жумаділова звільнили з посади гендиректора Державного оператора тилу і призначили керівником АОЗ. Це сталося після скандалу, пов’язаного з тим, що тодішній міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт із попередньою директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

З 1 січня 2026 року АОЗ і ДОТ об'єднали в одну закупівельну агенцію. Її керівником став Жумаділов.