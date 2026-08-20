Жумаділов достроково пішов з посади керівника Агенції оборонних закупівель

20 серпня, 13:22
Жумаділов розірвав контракт і йде з посади голови Агенції оборонних закупівель (Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook)

Жумаділов розірвав контракт і йде з посади голови Агенції оборонних закупівель (Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook)

Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишає посаду керівника Агенції оборонних закупівель.

Про це у четвер, 20 серпня, він повідомив на пресконференції в Києві, пише Суспільне.

Жумаділов зазначив, що написав заяву сьогодні, а останнім робочим днем посадовця стане 31 серпня.

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17 серпня заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв'ю Radio NV підтвердила, що керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов збирається подати у відставку.

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13 серпня Ніколаєнко заявила на своїй сторінці у Facebook, що Жумаділов допрацьовує останні тижні, після чого звільниться.

6 березня 2025 року Жумаділова звільнили з посади гендиректора Державного оператора тилу і призначили керівником АОЗ. Це сталося після скандалу, пов’язаного з тим, що тодішній міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт із попередньою директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

З 1 січня 2026 року АОЗ і ДОТ об'єднали в одну закупівельну агенцію. Її керівником став Жумаділов.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Звільнення Арсен Жумаділов Агентство оборонних закупівель (АОЗ)

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