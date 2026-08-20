Жумаділов достроково пішов з посади керівника Агенції оборонних закупівель
Жумаділов розірвав контракт і йде з посади голови Агенції оборонних закупівель (Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook)
Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишає посаду керівника Агенції оборонних закупівель.
Про це у четвер, 20 серпня, він повідомив на пресконференції в Києві, пише Суспільне.
Жумаділов зазначив, що написав заяву сьогодні, а останнім робочим днем посадовця стане 31 серпня.
17 серпня заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв'ю Radio NV підтвердила, що керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов збирається подати у відставку.
13 серпня Ніколаєнко заявила на своїй сторінці у Facebook, що Жумаділов допрацьовує останні тижні, після чого звільниться.
6 березня 2025 року Жумаділова звільнили з посади гендиректора Державного оператора тилу і призначили керівником АОЗ. Це сталося після скандалу, пов’язаного з тим, що тодішній міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт із попередньою директоркою АОЗ Мариною Безруковою.
З 1 січня 2026 року АОЗ і ДОТ об'єднали в одну закупівельну агенцію. Її керівником став Жумаділов.