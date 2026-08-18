Ніколаєнко підтвердила, що Жумаділов збирається подати у відставку

18 серпня, 01:25
Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов (Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook)

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов (Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook)

Заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв’ю Radio NV підтвердила, що керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов збирається подати у відставку.

«У нього (Арсена Жумаділова — ред.) говорили ще в липні, що, найімовірніше, він піде, що це його власне рішення. Питання було, чи допрацює він до кінця свого контракту, чи ні, чи йому зроблять виплати, як це буває з керівниками подібних підприємств, і він піде дочасно. Станом на цей тиждень, вже така є інформація, що так, найближчим часом він заяву напише і допоки відбудеться конкурс, буде якийсь в.о. (виконувач обов’язків — Ред.)», — заявила Ніколаєнко в ефірі Radio NV.

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Вона додала, що, оскільки не спілкується з командою Жумаділова, їй важко зрозуміти його мотиви, але інформація про те, що, найімовірніше, він звільниться, є.

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13 серпня Ніколаєнко заявила на своїй сторінці у Facebook, що Жумаділов допрацьовує останні тижні, після чого звільниться.

6 березня 2025 року Жумаділова звільнили з посади гендиректора Державного оператора тилу і призначили керівником АОЗ. Це сталося після скандалу, пов’язаного з тим, що тодішній міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт із попередньою директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

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З 1 січня 2026 року АОЗ і ДОТ об'єднали в одну закупівельну агенцію. Її керівником став Жумаділов.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Агентство оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов Радіо NV

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