Заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв’ю Radio NV розповіла, що близько 30 контрактів з АОЗ на понад 45 мільярдів гривень не були виконані вчасно.

Коментуючи в ефірі Radio NV протерміновану дебіторську заборгованість на суму 45 мільярдів 800 мільйонів гривень, Ніколаєнко зазначила, що середній зброярський контракт укладається на приблизно півтора мільярда гривень.

Реклама

«Ми можемо говорити про те, що плюс-мінус 30 контрактів не були виконані вчасно. Відповідно, зараз питання не тільки, чи повернемо ми ці кошти, тому що насправді там ще заплачена частина коштів. Ми не платимо принаймні вже так, як це було в попередні роки, 100%. Там є якісь передплати, але вони вже не такі великі. Але ми маємо розуміти, що енна кількість контрактів не була виконана. І, відповідно, тут питання», — пояснила заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

За її словами, в Агенції оборонних закупівель є реєстр постачальників і озброєння тепер мають замовляти не через компанії-прокладки, а безпосередньо у заводів-виробників.

«Відповідно, якщо це є, тоді питання до менеджменту АОЗ, наскільки вчасно чи не вчасно контрактували. Що стало причиною того, що є це невиконання контрактів? В результаті чого виникає ця дебіторська заборгованість? Тобто треба розуміти ось це, потрібен чесний діалог про це», — наголосила Ніколаєнко.

Вона також повідомила, що вже більше року на всі запити Громадської антикорупційної ради при Міноборони щодо дебіторської заборгованості АОЗ відповідає лише те, що це службова інформація.

Звинувачення АОЗ у затягуванні із закупівлями 155 мм пострілів

29 квітня конструкторсько-виробниче підприємство Українська бронетехніка закликало Міністерство оборони вирішити питання укладення контрактів на далекобійні постріли з перевіреними постачальниками.

У компанії заявили, що в січні Генштаб ЗСУ та Міноборони запланували закупівлі на 2026 рік та визначили пріоритет на придбання далекобійних пострілів 155 мм.

«Сьогодні 29 квітня 2026 року. Агенція оборонних закупівель досі взагалі не уклала жодного контракту на постачання 155 мм пострілів. Таке затягування часу можна пояснити лише підкилимними інтригами з відбору „правильних“ постачальників», — написала Українська бронетехніка.

Реклама:

У заяві також говорилось, що АОЗ контрактує «найдешевші» пропозиції в компаній, які не підтверджують власні можливості постачання та виробництва.

У компанії зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення виконали перед Міноборони 100% поставок 155 мм пострілів різної дальності. Водночас постачальники АОЗ протерміновують постачання.

Українська бронетехніка заявила, що на той момент фактичне виконання контрактів з поставок 155 мм боєприпасів становило у різні календарні періоди 30−50%.

В АОЗ відповіли, що процедура закупівлі 155-мм артилерійських пострілів триває і жодного остаточного рішення стосовно визначення контрагента для укладення держконтрактів ухвалено не було.

Окрім цього, в АОЗ заявили, що твердження, надані підприємством, «свідчать про ризики витоку інформації, пов’язаної із перебігом закупівлі, а також про ймовірні спроби впливу на результати закупівлі з боку третіх осіб».

В Агенції зазначили, що ініціюють службове розслідування щодо обставин отримання компанією конфіденційної інформації про закупівлі, а також щодо впливу на закупівельний процес.