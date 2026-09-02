Редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов в інтерв'ю Radio NV розповідає, чому у Верховній Раді гальмуються ключові антикорупційні законопроєкти, хто контролює голосування парламенту та чому немає сенсу очікувати пресконференції президента Володимира Зеленського.

— У серпні правоохоронний комітет Верховної Ради спробував викинути з порядку денного проєкти законів про прозорий конкурс на генпрокурора, посилення НАБУ і САП, скасування правок Лозового і ще декілька ініціатив. Там озвучувалась якась дивна причина, нібито вони втратили актуальність. І, відповідно, зараз їх таки повернули до порядку денного. По суті, це «відсування» антикорупційних законопроєктів відбили. Що це означає і чи це можна вважати якимось серйозним досягненням українського парламентаризму?