Необхідну суму застави для колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже зібрали, але внести її наразі неможливо через непрацюючі банки. Про це Суспільному повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін.

Оновлено 22:13. За його словами, кошти будуть зараховані відразу після відновлення роботи банків.

Згодом в ефірі Суспільного він уточнив, що необхідна сума, ймовірно, вже зібрана, але підтвердити це точно не може, оскільки невідомо, які платежі банк уже зарахував.

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«Є платіжні доручення. Я ж не знаю, які гроші йшли, які гроші банк зарахував. Я вам сказав, що просто це не точно, що, з моєї точки зору, суму, яку вже перерахували люди, має бути достатньо для того, щоб пан Єрмак звільнився із-під варти. Дивіться, я не знаю. Я на 100 відсотків впевнений, що там немає однієї великої суми, там багато траншів», — сказав Фомін.

Адвокат також стверджує, що призначена сума застави є юридично необґрунтованою та не відповідає реальним доходам Єрмака. Він заявив, що «багато людей до нас звертається, я нікому не відмовляю, хто хоче внести гроші», однак хто саме вже їх перераховував — він не знає.

«Дуже багато людей, і от це все, щоб ви розуміли, оці всі інсинуації про готівку, такого нема. Там двоє людей мені дзвонили, що ось я маю легальний дохід, давайте мені готівку, я там перерахую гроші. Я їх відправив, як вам сказати, поделікатніше, сказав, що нецікаво і до побачення», — сказав Фомін.

Станом на 14 травня було відомо, що за Єрмака внесли 14 500 666 грн застави. Кошти надали троє фізичних осіб:

8 млн грн — Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр;

6,5 млн грн — адвокат Сергій Свириба, колишній партнер Asters та одногрупник Єрмака;

666 грн — український актор і продюсер Григорій Гришкан.

Захисник Фомін підтвердив інформацію про внески та повідомив, що Єрмак досі перебуває в СІЗО.

15 травня стало відомо, що ще 30 млн грн застави за колишнього очільника Офісу президента внесов колишній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров. Також, за даними Схем, того ж дня внесок у розмірі 9,8 млн грн здійснила компанія Міраліф, зареєстрована у 2023 році в Софіївській Борщагівці під Києвом.

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УП писала, що станом на 17.30 15 травня за Єрмака було внесено 58,8 млн грн застави.

«Оскільки у ВАКС субота та неділя — вихідні дні, суд не зможе перевірити, чи справді потрібна сума надійшла на рахунок, і видати довідку, необхідну для того, щоб Єрмака випустили зі слідчого ізолятора у суботу та неділю», — повідомляло видання.

Нардеп Ярослав Железняк зазначав, що 16 та 17 травня Андрій Єрмак може провести у слідчому ізоляторі. Він додав, що гроші «будуть вносити далі через фізичних осіб з юрринку».

Справа Андрія Єрмака — головне

11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Інфографіка: NV

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач з посиланням на джерела в політичних колах зазначив, що «Банкова включила для вирішення цього питання весь адмінресурс», але «мало хто хоче підставлятися».