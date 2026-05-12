Єрмак розповів, що планує робити після оголошення підозри

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає справу проти нього «такою, де багато припущеннь без будь-яких фактів» та заявив про «тиск на правоохоронні органи з різних боків». Про це він сказав засіданні ВАКС у вівторок, 12 травня, повідомляє Суспільне .

Він додав, що розслідування має бути незалежним, а публічні заклики до певних рішень — неприйнятні для демократичної держави.

Відповідаючи на запитання журналістів про проєкт Династія, Єрмак повідомив, що має лише одну квартиру і більше нічим не володіє.

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Його адвокат Ігор Фомін додав, що сподівається на виправдання та вважає справу такою, що має бути закрита «через відсутність складу злочину».

Згодом Єрмак написав на своїй сторінці в Telegram, що повідомлені йому підозри є «необгрунтованими».

"Як адвокат із понад 30-річним стажем, я завжди керувався законом. І зараз так само буду захищати свої права, своє ім'я та свою репутацію виключно в межах законів України. Я відкритий до всіх процесуальних дій", — заявив ексочільник ОПУ.

За його словами, він продовжить вести адвокатську діяльність в Україні.

«Планую їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати наших захисників, колишніх військовополонених та їхні родини. Бо це моя країна і мій обов’язок», — йдеться в дописі.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

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12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку о 12:00 13 травня.