Єрмак у суді заявив, що не знає про ймовірні поїздки батька в Росію 2019 року

Андрій Єрмак заявив, що не знає про поїздки свого батька в Росію (Фото: Сергій Окунєв / NV)

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак у суді в четвер, 21 травня, заявив, що не знає про поїздки свого батька в Росію у 2019 році . Про це повідомляє hromadske .

Єрмак сказав, що його батькові 81 рік і це «дуже поважна, чесна, патріотична людина».

«Мені не відомо про його поїздки. Навіть якщо це і було, то він повинен про це сказати. Мені про це нічого не відомо. Це вже не перша кампанія проти моєї сім'ї, проти мого брата, який на фронті», — заявив ексглава ОП.

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Раніше проєкт Радіо Свобода Схеми повідомив, що батько Андрія Єрмака, Борис Єрмак, наприкінці 2019 року літав до Росії транзитом через Білорусь — уже після того, як його син став помічником президента Володимира Зеленського.

За версією слідства, у справі про легалізацію коштів Борис Єрмак був уповноваженою особою і контролював будівництво одного з будинків у кооперативі Династія в Козині. Андрій Єрмак заперечує причетність до будівництва. Офіційно Борису Єрмаку не повідомляли про підозру.

Пізніше журналіст проєкту Слідство.Інфо Максим Савчук повідомив, що сам Андрій Єрмак протягом 2019−2020 років близько 12 разів відвідував Білорусь. Радник Офісу президента Сергій Лещенко у відповідь написав, що в цей період Єрмак відповідав за контакти України з країною-агресором Росією, тому часто літав до Москви через Мінськ.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 21 травня залишила без змін заставу Андрію Єрмаку в розмірі 140 млн грн. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наполягали на збільшенні застави до 180 млн грн, передає Центр протидії корупції.

Підозра Андрію Єрмаку — що відомо

11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його підозрюють у причетності до групи, яка могла легалізувати 460 млн грн на будівництві в Козині Київської області (ідеться про кооператив Династія). Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів).

Інфографіка: NV

Сам Андрій Єрмак заперечував звинувачення і заявляв, що не має маєтку в кооперативі Династія.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Його взяли під варту в залі суду. Ексглава ОП заявив, що в нього «немає таких грошей», але є «багато друзів», які можуть допомогти зі збором суми.

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Увечері 15 травня адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що необхідну суму застави вже зібрали, але внести її одразу не змогли через те, що не працювали банки.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави в 140 млн грн. Як повідомили NV у Вищому антикорупційному суді, заставу за Андрія Єрмака внесли приблизно 300 фізичних і юридичних осіб, причому багато з них «не є публічними».