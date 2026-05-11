Єрмак після оголошення підозри заперечив, що має будинок у кооперативі Династія

11 травня, 22:03
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Фото: president.gov.ua)

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Фото: president.gov.ua)

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджує, що у нього лише одна квартира і автомобіль.

Про це екскерівник ОП заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Єрмак відмовився коментувати оголошену йому сьогодні підозру.

«Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», — сказав він.

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На уточнення журналіста Української правди Михайла Ткача про кооператив Династія екскерівник ОП зазначив: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили».

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На запитання Схем, чи його прізвисько на плівках Хірург, він сказав: «Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає».

11 травня УП з посиланням на джерела повідомила, що НАБУ і САП проводять слідчі дії з Єрмаком. Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що Єрмак подає у відставку.

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29 листопада Єрмак повідомив виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт після відставки.

Однак 15 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Міноборони на його запит відповіли, що Єрмак не звертався до жодного з ТЦК для проходження військової служби.

З 23 січня Єрмак поновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Андрій Єрмак Національне антикорупційне бюро (НАБУ) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

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