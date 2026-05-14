За Єрмака внесли майже 15 млн грн застави через п’ять годин після арешту: журналісти дізнались, хто саме

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак у залі суду, 12 травня 2026 року (Фото: Сергій Окунєв/NV)

За екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака внесли майже 15 мільйонів гривень застави з необхідних 140 мільйонів через п’ять годин після його арешту, повідомляє Українська правда із посиланням на джерела.

За даними видання, кілька людей уже внесли частину застави у сумі 14 500 666 гривень.

Зокрема, Григорій Гришкан перерахував 666 гривень, Сергій Свирида — 6,5 мільйонів гривень, а Роза Тапанова — 8 мільйонів гривень.

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Для внесення повної застави залишається ще понад 125 мільйонів гривень.

Схеми уточнили, що Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, опублікувала у Facebook пост, відкритий тільки «для друзів», де повідомила про своє рішення внести заставу зі своїх офіційних доходів для «забезпечення конституційного права на захист».

Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що Тапанова була юристкою у фірмі, пов’язаній із Єрмаком, а після того, як він очолив Офіс президента, нібито отримала призначення до наглядової ради державного Ощадбанку.

Водночас Сергій Свирида, адвокат і колишній партнер об'єднання Asters, за інформацією УП, є одногрупником Єрмака.

Український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан у коментарі Схемам не відповів, чому вирішив внести заставу за екскерівника ОП, але заявив, що готовий особисто розповісти «про свій вчинок та майбутнє України».

Справа Андрія Єрмака — що відомо

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

У разі внесення застави він зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та не виїжджати за межі Києва без дозволу суду.

Після засідання Єрмак заявив, що не має 140 млн грн, але розраховує зібрати суму за допомогою знайомих і друзів. Адвокати оскаржуватимуть рішення суду.

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн через кооператив Династія. Йому загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.