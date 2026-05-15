За екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака внесли черговий платіж застави у розмірі 9,8 млн грн. Про це повідомляють Схеми з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Суд визначив загальну суму застави у 140 млн грн, наразі не вистачає ще 85,6 млн грн.

За даними Схем, останній внесок здійснила компанія Міраліф, зареєстрована у 2023 році в Софіївській Борщагівці під Києвом. Основний вид діяльності фірми — надання в оренду та експлуатація нерухомого майна.

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Журналісти зазначають, що додзвонитися до директора компанії Валентина Крутька не вдалося — його телефони не працюють. У відкритих джерелах він фігурує як засновник кількох компаній і, за даними ЗМІ, пов’язаний із тренерською діяльністю з боксу.

Крім того, у 2018 році Крутько фігурував у справі про стрілянину в нічному клубі Ельдорадо в Івано-Франківську, де постраждали двоє людей.

Станом на 14:00 15 травня за Єрмака вже внесено близько 54 млн грн — понад третину від загальної суми застави.

Нардеп Ярослав Железняк зазначав, що 16 та 17 травня Андрій Єрмак може провести у слідчому ізоляторі. Він додав, що гроші «будуть вносити далі через фізичних осіб з юрринку».

Раніше 15 травня керівник команди розслідувань Української правди (УП) Михайло Ткач, а також журналісти проєкту Радіо Свобода Схеми повідомили, що колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс для застави для Єрмака 30 мільйонів гривень.

Справа Андрія Єрмака — головне

11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

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14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Інфографіка: NV

Станом на вечір 14 травня за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака було внесено 14 501 410,68 гривень застави із визначених судом 140 мільйонів.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач з посиланням на джерела в політичних колах зазначив, що «Банкова включила для вирішення цього питання весь адмінресурс», але «мало хто хоче підставлятися».

Пізніше він повідомив, що Єрмак залишається в СІЗО, адже зібрати і внести за нього заставу не встигли.