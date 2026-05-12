Приніс дві коробки документів. Єрмак прибув до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак прибув на судове засідання, де Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту, передає кореспондент NV.

За словами Єрмака, він очікує «чесного та справедливого правосуддя». На засідання він приніс дві великі коробки з документами, зміст яких наразі не розголошується.

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На запитання журналістки NV, чи має він вплив на рішення Офісу президента після відставки, Єрмак відповів, що «не коментує вкиди медійних кампаній». Він також не відповів на запитання про те, чи спілкувався з президентом після повідомлення йому про підозру.

На засідання прийшов ексрозвідник Роман Червінський.

Фото: Тетяна Безрук / NV

Єрмака підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (стосується легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненої в особливо великому розмірі або організованою групою).

Розгляд клопотання призначено на 12 травня, 16:00. Засідання відбудеться за адресою: проспект Берестейський, 41.

Прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави 180 млн грн, повідомили на брифінгу керівники НАБУ і САП.

Оголошення підозри Єрмаку — головне

Видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

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Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.