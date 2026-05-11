В Офісі президента прокоментували отримання Єрмаком підозри від САП і НАБУ

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами прокоментував отриману 11 травня ексглавою Офісу президент Андрієм Єрмаком підозру від НАБУ і САП .

Литвину поставили запитання — «Як президент ставиться до того, що колишній багаторічний глава Адміністрації президента Андрій Єрмак отримав сьогодні підозру за частиною статті 209 КК — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великих розмірах)?»

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«Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, тож чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки», — заявив Литвин.

Раніше видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП у понеділок, 11 травня, проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». «Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», — сказав колишній глава ОП.

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що Єрмак подає у відставку.

29 листопада Єрмак повідомив виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт після відставки.

Однак 15 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Міноборони на його запит відповіли, що Єрмак не звертався до жодного з ТЦК для проходження військової служби.

З 23 січня Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.