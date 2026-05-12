У водія Єрмака виявили плани призначень в СБУ та контакти високопосадовців (Фото: Сергій Окунєв/NV)

У водія колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака знайшли плани щодо призначень на керівні посади в СБУ. Документи називались «СБ України: програма максимум». Про це повідомила прокурорка САП Валентина Гребенюк на засіданні ВАКС у вівторок, 12 травня.

За її словами, 24 грудня 2025 року в будинку водія провели обшук. Під час огляду Мерседеса правоохоронці вилучили три аркуші з текстом, який починається словами «СБ Украина: программа максимум». У ньому містилися плани призначення на ключові посади СБУ низки осіб, деякі з яких вже обіймають ці посади.

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Крім «програми максимум», існували ще «середня програма» та «програма мінімум». Серед імен згадується, зокрема, екскерівник департаменту кібербезпеки СБУ генерал Ілля Вітюк, який також отримав підозру від НАБУ і САП.

У тому ж авто знайшли аркуш із текстом «Поддержка от следующих сторон», де перераховані СБУ, ДБР, прокуратура, РНБО та Мінфін.

Прокурорка САП додала, що у телефонній книзі водія знайшли контакти двох колишніх генпрокурорів — Андрія Костіна та Ірини Венедіктової, одного з керівників СБУ Олександра Поклада, а також ексочільника Прикордонної служби Сергія Дейнеки. Водій мав із ними чати, причому у досить неформальному тоні, зазначили в САП.

Також, за даними слідства, водій Єрмака зустрічався з Покладом у грудні 2025 року. Наразі Поклад є першим заступником голови СБУ.

За словами прокурорки, Єрмак, ймовірно, був причетним до призначень на вищі посади у державі низки осіб. Це він обговорював з контактом, підписаним «Вероніка феншуй офіс».

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

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Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку о 12:00 13 травня.